"Döviz cinsinden borç 425 milyar lira arttı"

"Döviz cinsinden dış borç stokumuz geçen yıl sonu itibarıyla 453 milyar dolardır. 453 milyar dolarlık dış borç stokunun, 63 kuruş artış nedeniyle Türk Lirası cinsinden ulaştığı maliyet 285 milyar lira olmuştur. Yani 63 kuruşluk artışın döviz cinsinden borcumuzu artırttığı tutar 285 milyar liradır.

Akif Hamzaçebi, doların geçen yıl sonu itibarıyla 3 lira 82 kuruş olduğunu, o tarihten bu yana dolar kurundaki artışın 63 kuruş olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, geçen yıl sonu itibarıyla 3 lira 82 kuruş olan doların, 63 kuruşluk artışla şu anda 4 lira 45 kuruş seviyesine çıktığını belirterek, "63 kuruşluk artış nedeniyle, 1 Ocak 2018'ten bugüne kadar kamu ve özel sektörün döviz cinsinden borcu 425 milyar lira artmıştır." dedi.

Özel, reel sektörün net döviz borcu, şubat ayı 2018 yılı itibarıyla 222 milyar liradır. 63 kuruşluk artışın reel sektörün döviz borcunda artışa yol açtığı rakam 140 milyar liradır. İkisinin toplamı 425 milyardır. 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar kamu ve özel sektörün döviz cinsinden borcu 425 milyar lira artmıştır. Bunu vatandaş ödeyecektir, kimse sağa sola bakmasın. Vatandaşın, 'bu beni ilgilendirmiyor' deme hakkı yok. Bütün borçlar döner dolaşır vatandaşın sırtına biner. 425 milyar liralık artışın 81 milyona bölümü sonucu ulaştığı tutar 5 bin 247 liradır. Her vatandaş 1 Ocak'tan bu yana kadar 5 bin 247 lira daha fazla borç ödeyecektir. Bunun nedeni Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi bilgisidir."

Hamzaçebi, Erdoğan'ın, "Faiz, enflasyonun nedenidir" şeklinde bir saplantısı olduğunu iddia ederek, "Erdoğan'ın bu iddiası bilim dışıdır. 'Faiz enflasyonun nedenidir' şeklindeki saplantısı, Türkiye ekonomisine 1 Ocak'tan bu yana 425 milyar liralık yük bindirmiştir. Batıl inançlarla ekonomi yönetilmez." dedi.