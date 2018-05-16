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"Döviz cinsinden borç 425 milyar lira arttı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi: - "Geçen yıl sonu itibarıyla 3 lira 82 kuruş olan dolar, 63 kuruşluk artışla şu anda 4 lira 45 kuruş seviyesine çıktı. 63 kuruşluk artış nedeniyle, 1 Ocak 2018'ten bugüne kadar kamu ve özel sektörün döviz cinsinden borcu 425 milyar lira artmıştır"

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, geçen yıl sonu itibarıyla 3 lira 82 kuruş olan doların, 63 kuruşluk artışla şu anda 4 lira 45 kuruş seviyesine çıktığını belirterek, "63 kuruşluk artış nedeniyle, 1 Ocak 2018'ten bugüne kadar kamu ve özel sektörün döviz cinsinden borcu 425 milyar lira artmıştır." dedi.

Hamzaçebi, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, sözlerine, Ramazan'ın ülkeye ve dünyaya huzur ve barış getirmesini dileyerek, İsrail'in mazlum Filistin halkına uyguladığı şiddeti ve vahşeti kınayarak başladı.

Ekonomideki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Hamzaçebi, doların 4 lira 45 kuruş seviyelerinde olduğunu söyledi.

Akif Hamzaçebi, doların geçen yıl sonu itibarıyla 3 lira 82 kuruş olduğunu, o tarihten bu yana dolar kurundaki artışın 63 kuruş olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.

63 kuruşluk artışın ekonomiye maliyetini hesaplamak gerektiğini ifade eden Hamzaçebi, şöyle konuştu:

"Döviz cinsinden dış borç stokumuz geçen yıl sonu itibarıyla 453 milyar dolardır. 453 milyar dolarlık dış borç stokunun, 63 kuruş artış nedeniyle Türk Lirası cinsinden ulaştığı maliyet 285 milyar lira olmuştur. Yani 63 kuruşluk artışın döviz cinsinden borcumuzu artırttığı tutar 285 milyar liradır.

Özel, reel sektörün net döviz borcu, şubat ayı 2018 yılı itibarıyla 222 milyar liradır. 63 kuruşluk artışın reel sektörün döviz borcunda artışa yol açtığı rakam 140 milyar liradır. İkisinin toplamı 425 milyardır. 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar kamu ve özel sektörün döviz cinsinden borcu 425 milyar lira artmıştır. Bunu vatandaş ödeyecektir, kimse sağa sola bakmasın. Vatandaşın, 'bu beni ilgilendirmiyor' deme hakkı yok. Bütün borçlar döner dolaşır vatandaşın sırtına biner. 425 milyar liralık artışın 81 milyona bölümü sonucu ulaştığı tutar 5 bin 247 liradır. Her vatandaş 1 Ocak'tan bu yana kadar 5 bin 247 lira daha fazla borç ödeyecektir. Bunun nedeni Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi bilgisidir."

Hamzaçebi, Erdoğan'ın, "Faiz, enflasyonun nedenidir" şeklinde bir saplantısı olduğunu iddia ederek, "Erdoğan'ın bu iddiası bilim dışıdır. 'Faiz enflasyonun nedenidir' şeklindeki saplantısı, Türkiye ekonomisine 1 Ocak'tan bu yana 425 milyar liralık yük bindirmiştir. Batıl inançlarla ekonomi yönetilmez." dedi.

Hamzaçebi, doların inmesi için OHAL'in kalkması gerektiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülecek "torba teklif" ile ilgili eleştirilerini de anlatan Hamzaçebi, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin yasalaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

CHP'li Hamzaçebi, teklifin öyle anlatıldığı gibi masum bir teklif olmadığını vurgulayarak, "Türkiye, sıkı bir kambiyo rejimine girmeye hazırlanıyor. Hükümetin aklındaki düşünce budur." ifadesini kullandı.

- "Ateş düştüğü yeri, dolar yükseldiği yeri yakar"

"2005 yılından 4 Mayıs 2018 tarihine kadar, vatandaşların döviz mevduatının piyasadaki para ile bankadaki tüm Türk Lirası cinsinden mevduatlar da dahil olmak üzere, tüm mevduatın toplamına oranının" yer aldığı grafik gösteren Hamzaçebi, "Bankadaki döviz mevduatının, toplam yerli yabancı paraya oranı yüzde 39'tur. Bu da sürekli olarak yükseliyor. Neden yükseliyor? Kimse Türk Lirası'na güvenmiyor. Söz konusu teklif, dövizdeki, mevduattaki tırmanmanın önüne cezai tedbirlerle geçmeyi amaçlayan bir tekliftir. Ateş düştüğü yeri, dolar yükseldiği yeri yakar. Vatandaşın cebi alev alev yanıyor, vatandaş bunu yarın artan fiyatlarla görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamzaçebi, basın toplantısına başlamadan önce, Ramazan Ayı nedeniyle kürsüde bulunan suyu kaldırttı.

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Akif Hamzaçebi CHP İstanbul Milletvekili dolar döviz kamu ve özel

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