"Dövizdeki bu suni artış tamamen spekülatif"

Destici, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P), seçimlerin gündeme gelmesinin ardından Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğüne dikkati çekerek, bu sürecin tamamen spekülatif ve manipülasyonlara dayalı bir operasyon olduğunu ifade etti.

MÜSİAD'ın kuruluşundan beri önemli mesafeler katettiğini ifade eden Destici, Anadolu'nun ahi kültürüne, geleneğine sahip iş adamlarını, ticaret erbablarını aynı şuur etrafında birleştirdiğini ve ülkenin ekonomisine çok yüksek derecede katkı sağlayan hamlelerde bulunduğunu kaydetti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Son günlerde yaşananlar, özellikle dövizdeki bu suni artışı tamamen bir spekülatif değerlendirme ve Türkiye'nin seçimlerine yönelik bir hamle olarak görüyoruz." dedi.

- "Türkiye'nin güçlü adımlar atması gerekiyor"

Türkiye'nin yerli üretim yapabilmesi için güçlü adımlar atması gerektiğini dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Son günlerde yaşananlar, özellikle dövizdeki bu suni artışı tamamen bir spekülatif değerlendirme ve Türkiye'nin seçimlerine yönelik bir hamle olarak görüyoruz. Çünkü dünyadaki önemli ülkelerin yaptığı seçimler sadece kendi iç meseleleri ya da iç seçimleri olmaktan çoktan çıktı. Hatırlayınız, Amerika'daki seçimlere Rusya'nın müdahale ettiğine dair güçlü, somut deliller olduğu bir süreçte Türkiye'deki seçimlere müdahale edilmemesi ya da el atılmamasını düşünmek tamamen bir saflık olur diye düşünüyorum."

Her hadisenin mutlaka önünün ve arkasının değerlendirilerek tedbirler alınması ve ciddi hamleler yapılması gerektiğini söyleyen Destici, "Bugüne kadar yapılan bu spekülatif hamleler, manipülasyonlar nasıl başarılı olmadıysa, Allah'ın izniyle bugün ülkemize karşı yapılanlarla da başarılı olamayacaklar. Birlik ve beraberlikle hepsinin üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle." dedi.