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"Dövizdeki bu suni artış tamamen spekülatif"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 22:23 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Dövizdeki bu suni artışı tamamen bir spekülatif değerlendirme ve Türkiye'nin seçimlerine yönelik bir hamle olarak görüyoruz" - "Amerika'daki seçimlere Rusya'nın müdahale ettiğine dair güçlü, somut deliller olduğu bir süreçte, Türkiye'deki seçimlere müdahale edilmemesi ya da el atılmamasını düşünmek tamamen bir saflık olur diye düşünüyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Son günlerde yaşananlar, özellikle dövizdeki bu suni artışı tamamen bir spekülatif değerlendirme ve Türkiye'nin seçimlerine yönelik bir hamle olarak görüyoruz." dedi.

Destici, ATO Congresium'da düzenlenen Geleneksel MÜSİAD Ankara İftarı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle ciddi ve kararlı bir mücadele verdiğini söyledi.

MÜSİAD'ın kuruluşundan beri önemli mesafeler katettiğini ifade eden Destici, Anadolu'nun ahi kültürüne, geleneğine sahip iş adamlarını, ticaret erbablarını aynı şuur etrafında birleştirdiğini ve ülkenin ekonomisine çok yüksek derecede katkı sağlayan hamlelerde bulunduğunu kaydetti.

Ülke ekonomisinin problemlerinin çalışarak, üreterek ve tasarruf ederek aşılabileceğini dile getiren Destici, Türkiye'nin bugün ekonomik anlamda önemli bir süreçten geçtiğini belirtti.

Destici, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P), seçimlerin gündeme gelmesinin ardından Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğüne dikkati çekerek, bu sürecin tamamen spekülatif ve manipülasyonlara dayalı bir operasyon olduğunu ifade etti.

- "Türkiye'nin güçlü adımlar atması gerekiyor"

Türkiye'nin yerli üretim yapabilmesi için güçlü adımlar atması gerektiğini dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Son günlerde yaşananlar, özellikle dövizdeki bu suni artışı tamamen bir spekülatif değerlendirme ve Türkiye'nin seçimlerine yönelik bir hamle olarak görüyoruz. Çünkü dünyadaki önemli ülkelerin yaptığı seçimler sadece kendi iç meseleleri ya da iç seçimleri olmaktan çoktan çıktı. Hatırlayınız, Amerika'daki seçimlere Rusya'nın müdahale ettiğine dair güçlü, somut deliller olduğu bir süreçte Türkiye'deki seçimlere müdahale edilmemesi ya da el atılmamasını düşünmek tamamen bir saflık olur diye düşünüyorum."

Her hadisenin mutlaka önünün ve arkasının değerlendirilerek tedbirler alınması ve ciddi hamleler yapılması gerektiğini söyleyen Destici, "Bugüne kadar yapılan bu spekülatif hamleler, manipülasyonlar nasıl başarılı olmadıysa, Allah'ın izniyle bugün ülkemize karşı yapılanlarla da başarılı olamayacaklar. Birlik ve beraberlikle hepsinin üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle." dedi.

- "Filistin davası hepimizin"

İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları kınayan Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin davası, Kudüs davası, sadece Filistinlilerin davası değildir. Hepimizin davasıdır ve hepimiz için de imtihandır. İstanbul'da 'Büyük Kudüs Mitingi' yapıldığında ne dediler, 'Bu bir Kudüs mitingi değil, seçim mitingi.' O zaman iki gün sonra da sen yapsaydın kardeşim, seni tutan mı oldu? Sen de gel iki gün sonra yap orada mitingini. Ama niyet o değil, niyetin biz ne olduğunu biliyoruz."

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici MÜSİAD seçimler

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