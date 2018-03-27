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Down sendromlu bireyler ile ailelerinin sorunları ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 19:08 | Son Güncelleme

Down sendromlu bireyler ile ailelerinin sorunları ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
araştırma komisyonu Down Sendromu TBMM Genel Kurulu

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