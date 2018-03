Down sendromlu bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunları araştırmak üzere Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulu’nda down sendromunun Türkiye’de yaygınlığının, down sendormlu bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların ve ihtiyaçlarının tespit edilerek alınacak tedbirlerin, önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 12 üyeden oluşacak komisyonun görev süresi üç ay olacak ve komisyon gerektiğinde Ankara dışında da görev yapabilecek.