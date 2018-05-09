HABER

DP Başkanı Uysal, Akşener için imza verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da, cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için seçim kurulunda imza verdi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da, cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için seçim kurulunda imza verdi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Uysal, DP İl Başkanlığı binasını da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Türkiye'nin selameti ve geleceği için CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti ile birlikte 'Millet İttifakı' içerisinde yer aldıklarını söyleyen Gültekin Uysal, Türkiye siyasetinin çok uzun zamandır yüksek gerilimde seyrettiğini vurguladı. Uysal, "Yeniden büyük Türkiye idealiyle milletimizi yarınlara taşıyabilmek adına bir güç birlikteliği yapıldı. Bizler de bütün dava arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin bu altüst oluşu içerisinde ideallerimizden zerre miskal sapmadan bu zamana kadar bu mücadeleyi vermeye gayret gösterdik" dedi.

Türkiye'nin huzur içerisinde bir seçim geçirmesini temenni eden DP Lideri Uysal, şunları söyledi:

"2007 yılında siyasal rekabetin fiilen kapandığı bir dönemde artık milletin meselelerinin konuşulacağı bir siyasal rekabetin yeniden açıldığı bir döneme geldik. İnşallah Türkiye burada suhulet içerisinde, huzur içerisinde bu seçimleri gerçekleştirir. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere, beraberinde değişen koşullar, şartlar dolayısıyla cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber insanımız hür iradesiyle eşitlik içerisinde, adil bir düzen içerisinde, huzur içerisinde bu seçimleri yapar. Çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne birkaç münferit hadisenin dışında demokrasimizde sandığın üzerine gölge düşmemiştir. Ama yakın dönem içerisinde adeta devleti bir parti devletine dönüştürerek, yargıyı neredeyse onun bir siyasal şubesi haline getirmiş olmanın bedelini, ucu kendilerine dokunduğunda 17- 25 Aralık'ta gördüler, 15 Temmuz'da gördüler. İşte o nedenle Demokrat Parti olarak diyoruz ki 'Demokrasi işinize geldi mi değil, herkes için demokrasi' demek durumundayız. 'Hukuk işinize geldi mi değil, herkes için hukuk' demek durumundayız."

AKŞENER'İN ADAYLIĞI İÇİN İMZA VERDİ

DP Lideri Gültekin Uysal, parti binasındaki görüşmelerinin ardından, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Erdal Gümüş ve kalabalık bir partili grup tarafından karşılanan Uysal, daha sonra cumhurbaşkanı adayı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e destek olmak için seçim kuruluna giderek imza verdi.

İYİ Parti CHP'yi de geçti! İşte son rakamlarİYİ Parti CHP'yi de geçti! İşte son rakamlar
İYİ Parti'ye saldırının perde arkası! Şoke eden detaylarİYİ Parti'ye saldırının perde arkası! Şoke eden detaylar
Pitbullu fuhuş skandalı! Aralarında CHP'li başkan da var!Pitbullu fuhuş skandalı! Aralarında CHP'li başkan da var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama

Twitter'daki Tamam-devam tartışması Meclis'te gündem oldu

Twitter'daki Tamam-devam tartışması Meclis'te gündem oldu

İl ve ilçe sayısı artıyor mı? MHP'den 2023 çıkışı

İl ve ilçe sayısı artıyor mı? MHP'den 2023 çıkışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.