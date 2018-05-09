DP Başkanı Uysal, Akşener için imza verdi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da, cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için seçim kurulunda imza verdi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Uysal, DP İl Başkanlığı binasını da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Türkiye'nin selameti ve geleceği için CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti ile birlikte 'Millet İttifakı' içerisinde yer aldıklarını söyleyen Gültekin Uysal, Türkiye siyasetinin çok uzun zamandır yüksek gerilimde seyrettiğini vurguladı. Uysal, "Yeniden büyük Türkiye idealiyle milletimizi yarınlara taşıyabilmek adına bir güç birlikteliği yapıldı. Bizler de bütün dava arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin bu altüst oluşu içerisinde ideallerimizden zerre miskal sapmadan bu zamana kadar bu mücadeleyi vermeye gayret gösterdik" dedi.

Türkiye'nin huzur içerisinde bir seçim geçirmesini temenni eden DP Lideri Uysal, şunları söyledi: