DP Lideri Uysal: Sandık her daim çözümsüzlüğü çözer

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Sandık her daim çözümsüzlüğü çözer. Çok partili hayata geçtiğimiz dönemden bu yana Türkiye birçok seçimi zor dönemlerde başarmıştır" dedi. Uysal, ittifak konusundaki değerlendirmeleri de süratli bir şekilde yapacaklarını söyledi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketi Afyonkarahisar'da iş insanı Ali Yalçın Bozca'nın cenaze törenine katıldı. İmaret Camii’nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde eski Maliye ve Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila da yer aldı.

Cenaze töreni sonrası Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçimi değerlendirdi. Seçimlerin hayırlı olmasını ve Türkiye'nin derinden nefes almasına vesile olmasını dileyen Uysal, "Sandık her daim çözümsüzlüğü çözer. Çok partili hayata geçtiğimiz dönemden bu yana Türkiye birçok seçimi zor dönemlerde başarmıştır. Temennim, yüksek gerilim hattında seyreden Türkiye'nin gündemine rağmen, önümüzde alınan bu karar süreci boyunca seçim günü ve seçim sonrası kutuplu hale geldiğimiz Türkiye'nin bir yarısının diğer yarısına meşruiyeti sorguladığı bir iklimden Türkiye çıkar. En geniş ortak paydada buluşabilmek adına, milletimizin de kılavuzluğunu ortaya koyabilecek iradeyle beraber inşallah Türkiye'nin önümüz asırda önüne gelen imkan ve fırsatlardan yararlanabileceği bir siyasi akıl, iradesiyle teşekkül eder" dedi.