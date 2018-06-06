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DP Lideri Uysal: Siz kurtla yiyen, kuzuyla ağlayan iktidarsınız

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 11:48 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Hani Necip Fazıl'ın güzel bir sözü var; 'Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa' dediği gibi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Hani Necip Fazıl'ın güzel bir sözü var; 'Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa' dediği gibi. Siz kurtla yiyen, kuzuyla ağlayan bir iktidarsınız" dedi. DP Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar 1'inci sıra milletvekili adayı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da, seçim çalışmaları kapsamında düğün salonunda iftar programı düzenledi. Uysal, iftara katılan, DP çatısı altında görev yapmış ve halen görevini sürdüren il başkanları, yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla İYİ Parti milletvekili adayları ve teşkilat mensuplarını kapıda karşıladı. İftar programında konuşan Gültekin Uysal, 2018 bütçesi içinden 6.2 milyar lira payın havalimanı ve köprülerden yolcu geçiş garantisi için ayrıldığını öne sürerek, bu bedelin de milletin cebinden çıktığını söyledi. Uysal, "Ortada ne var? Demirel'in ve Özal'ın yaptırdığı köprülerden bu ülkenin vatandaşı 10 liraya geçerken, Tayyip Bey'in yaptırdığı köprüden 100 liraya geçtiği gerçeği var. 2018 yılı bütçesi içerisinde 6.2 katrilyonluk pay ayrıldı. Niye? Bu imtiyaz anlaşmalarıyla beraber geçiş garantisi verilen, yolcu garantisi verilen işte şuracıkta Zafer Bölgesel Havaalanı, Deli Dumrul hikayesinde olduğu gibi geçmediğimiz köprüden bu ülkenin neresinde yaşıyor olursa olsun her vatandaşı bedelini ödemek mecburiyetinde. Ama dillerinden düşürmedikleri bir söz var 'yerli ve milli' diye. Hani güzel Anadolu'muzun irfanıyla söylediği bir söz var; 'Bal bal demekle ağız tatlanmaz' dediği gibi bu arkadaşlar 'yerli ve milli' demekle yerli ve milli mi oluyorsunuz? İcraatınız ortada" diye konuştu. 'BU TAKSİMİ KURT YAPMAZ KUZULARA ŞAH OLSA' Dış politikayla ilgili açıklamalarda bulunan DP Lideri Uysal, muhalefetin 'İsrail ile anlaşmaları askıya alalım' teklifini, iktidarın kabul etmediğini söyledi. Uysal, "Meydanlarda höyküreceksiniz; ama muhalefet, TBMM'de daha yakın zamanda 'İsrail ile yapılan bütün anlaşmaları askıya alalım' teklifini getirdiğinde orada gidip, 'Hayır' vereceksiniz. Bu ülkenin kaynaklarını faiz lobileriyle birlikte yiyeceksiniz. Birtakım müteahhitlerle beraber bu ülkenin yarınlarını ipotek altına alacaksınız. Sonra da dönüp, göstermelik fukara sofralarında vatandaşımızla ve insanımızla beraber olduğunuzu söyleyeceksiniz. Hani Necip Fazıl'ın güzel bir sözü var; 'Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa' dediği gibi. Siz kurtla yiyen, kuzuyla ağlayan bir iktidarsınız" dedi.

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