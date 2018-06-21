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DP Lideri Uysal: Söylemler akıldan yoksun, izandan yoksun iftiralar

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Gültekin Uysal, "Hem şahsıma hem İYİ Parti'ye 'Bu PKK'nın kurdurduğu, ipleri Pensilvanya'da' söylemleri akıldan yoksun, izandan yoksun iftiralardır" dedi.

DP Lideri Uysal: Söylemler akıldan yoksun, izandan yoksun iftiralar

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Gültekin Uysal, "Hem şahsıma hem İYİ Parti'ye 'Bu PKK'nın kurdurduğu, ipleri Pensilvanya'da' söylemleri akıldan yoksun, izandan yoksun iftiralardır" dedi.
​DP Lideri ve İYİ Parti Afyonkarahisar 1'inci sıra milletvekili adayı Uysal, Afyonkarahisar 2'nci Küçük Sanayi Sitesi'nde DP'li ve İYİ Parti'li teşkilat mensuplarıyla esnaf ziyareti yaptı. Kendisine ve İYİ Parti'ye yönelik eleştirilere yanıt veren Uysal, olumsuz söylemlerde bulunanların iftira attığı söyledi. Uysal, "Akıl almaz, vicdanların kabul etmeyeceği, hiçbir mesnedi olmayan ve hiçbir gerçekçi tarafı olmayan, izandan yoksun söylemleri kabul edebilme imkanımız yoktur. Sosyal medyada sorumsuzca kimliklerini açık edemeyenler, bu tür kampanyalar yapıyor ve Türkiye bunlara alıştı. Ama üzülerek gördüğüm, bu iftira kampanyaları bugün gazetelerde de var. Veysel Eroğlu'nun açıklamaları var. Onların ağzından bu ithamları ve iftiraları görüyor olmak üzüntü verici" diye konuştu. DP Lideri Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Memleketin pek çok meselesi var. Türkiye'nin birçok meselesi var. O açıdan açık yüreklilikle söylüyorum. Hem şahsıma hem İYİ Parti'ye 'Bu PKK'nın kurdurduğu, ipleri Pensilvanya'da' söylemleri akıldan yoksun, izandan yoksun iftiralardır. Birilerine bir şey diyeceklerse önce aynaya baksınlar. Çirkin çirkin işlerle milleti de bizleri de meşgul etmesinler."
Uysal, "Sadece şahsımla ilgili değil partimle ilgili de. Bu memlekette 'megri megri' diyerek terör örgütleriyle müzakere yapacaksınız ve milletin başına FETÖ'yü bela edeceksiniz sonra onu bunu suçlayacaksınız. Geçmişte de ifade ettim. Zaman zaman benimle ilgili ithamda bulunuyorlar. Sehven konuşma üslubu içerisinde bir hitap cümlesi dolayısıyla bana bir şey söyleyeceklerse klasör klasör kayıtları var bu arkadaşların. Ayıp denilen bir şey var" dedi.

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DP Lideri Uysal: Söylemler akıldan yoksun, izandan yoksun iftiralarDP Lideri Uysal: Söylemler akıldan yoksun, izandan yoksun iftiralar

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