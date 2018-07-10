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DP'li Uysal: İYİ Parti'ye hiç geçmedim

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 16:27 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İYİ Parti'den istifa ettiği söylentilerine, "Ben genel başkanı olduğum partimden istifa etmedim.

DP'li Uysal: İYİ Parti'ye hiç geçmedim

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İYİ Parti'den istifa ettiği söylentilerine, "Ben genel başkanı olduğum partimden istifa etmedim. İYİ Parti'ye hiç geçmedim. Üyesi olmadığım İYİ Parti'den istifa ederek DP'ye geçmem de söz konusu değildir" dedi.
DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İYİ Parti'den istifa edip DP'ye geçtiği yönündeki söylentilere ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde İYİ Parti'den Afyonkarahisar birinci sıra adayı olarak milletvekili seçildiğini hatırlatan Uysal, İYİ Parti listesinden seçilmesinin İYİ Parti üyesi olduğu anlamını taşımadığını vurguladı.
'İYİ PARTİ'YE HİÇ GEÇMEDİM'
Gültekin Uysal, "Ben Demokrat Parti Genel Başkanıyım. İYİ Parti'ye geçmem için DP'den istifa etmem gerekiyor. Ben genel başkanı olduğum partimden istifa etmedim. İYİ Parti'ye hiç geçmedim. Sadece Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti'nin listesinde yer aldım. Bundan dolayı üyesi olmadığım İYİ Parti'den istifa ederek DP'ye geçmem de söz konusu değildir" dedi.

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