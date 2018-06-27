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Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia Demydova: “21.FIFA Dünya Kupası turnuvası tamamen politik”

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 16:41 | Son Güncelleme

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr.

Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia Demydova: “21.FIFA Dünya Kupası turnuvası tamamen politik”

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Viktoriia Demydova'dan, Rusya'da yapılan 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'na eleştiri geldi. Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'turnuva apolitik' söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirten Demidova turnuvanın tamamen politik olduğunu söyledi.

32 ülkenin futbol takımın katılımıyla 8 grupta yapılan ve Rusya'da düzenlenen 21. Dünya Kupası'nda maçlar tüm hızıyla devam ediyor. Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Victoriia Demydova, Rusya'nın iç ve dış siyasetteki duruşunu temel alarak turnuvaya ilişkin eleştirilerini sıraladı.

“İlk olarak, Rus sporundaki ırkçılığın seviyesi ve Rus toplumunun LGBT'ye karşı tahammülsüzlüğü nedeniyle, Rusya Dünya Kupası için tatmin edici olarak görülmedi. İkincisi, Ukrayna'nın Doğu bölgesinde devam eden çatışma ve Kırım'ın ilhakı ve Rusya’nın Suriye politikaları da Rusya'ya karşı Avrupa yaptırımlarını tetikledi. Tüm bunlara rağmen Rusya Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor ve Putin bunu apolitik olduğunu ilan ediyor fakat organizasyon tamamen politik.”

Dünyanın en önemli futbol turnuvası olan Dünya Kupasına Rusya’nın pragmatik bir açıdan baktığına belirten Demydova, “Rusya siyasi hedeflerine ulaşmak için, askeri çatışmalardan ve enerji politikalarından ziyade futbolu kullanıyor. Turnuvaya diplomatik yaklaşıyor” dedi.

“FUTBOLCULAR ŞORTLU DİPLOMATLARDIR”

Fransız Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü Müdürü Prof. Pascal Boniface’in 2014 yılında Brezilya’da gerçekleşen Dünya Kupası ile ilgili verdiği demece vurgu yapan Demydova,

“Futbolcular şortlu diplomatlardır. Ev sahibi ülkeler ve katılımcı ülkeler kendilerini bir yandan dünyaya sunma hakkını kazanırken, diğer yandan da bu ülkelerin vatandaşları ulusal takımları desteklemek için iç bölünmeleri unutup birlik olabiliyor. Rusya bu sayede tarihini ve kültürel mirasını sunabiliyor. Batı medyasının yarattığı, korkunç çar tarafından yönetilen bir ortaçağ krallığı imajının ötesine geçebiliyor” diye konuştu.

“SOCHİ’NİN PROFESYONEL BİR TAKIMI BİLE YOK”

Rusya’nın turnuvayı gerçekleştirme hedefine ulaşmak için ciddi yatırım harcamaları yaptığına değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Viktoriia Demydova; “Rusya turnuvanın organizasyonu için 683 milyar ruble (11 milyar dolar) harcadı. Düşünün turnuvanın maçlarının yapıldığı Sochi’nin profesyonel bir takım bile yok ama stadyumlar finanse turnuva için finanse edildi" dedi.

“RUSLAR, REFORMLARI PROTESTO HAKLARINDAN MAHRUM BIRAKILDI”

Organizasyon için ciddi yatırım harcamaları yapan Rusya’nın katma değer vergisini (KDV) yüzde 2 arttırdığını belirten Demydova, “1 Ocak 2019'dan başlayarak, Rusya'da KDV yüzde 20 olacak. Rusya Başbakanı Medvedev, 13 Haziran'da yeni kabinenin atanmasından dört haftadan kısa bir süre sonra, emeklilik yaşının kaldırıldığını duyurdu. 2019'dan itibaren: her yıl, emeklilik yaşı bir yıl artacak ve sırasıyla 2028 ve 2034'te erkekler için 65, kadınlarda 63'e ulaşacak. Bunun öncesinde Vladimir Putin, Dünya Kupası sırasında kitlesel mitinglerin yer ve zamanını seçme hakkını veren bir kararname yayınladı. Bu kararname ile Rus vatandaşların bu reformları protesto etme hakları da ellerinden alınmış oldu” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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