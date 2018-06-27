Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia Demydova: “21.FIFA Dünya Kupası turnuvası tamamen politik”

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Viktoriia Demydova'dan, Rusya'da yapılan 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'na eleştiri geldi. Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'turnuva apolitik' söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirten Demidova turnuvanın tamamen politik olduğunu söyledi.

32 ülkenin futbol takımın katılımıyla 8 grupta yapılan ve Rusya'da düzenlenen 21. Dünya Kupası'nda maçlar tüm hızıyla devam ediyor. Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Victoriia Demydova, Rusya'nın iç ve dış siyasetteki duruşunu temel alarak turnuvaya ilişkin eleştirilerini sıraladı.

“İlk olarak, Rus sporundaki ırkçılığın seviyesi ve Rus toplumunun LGBT'ye karşı tahammülsüzlüğü nedeniyle, Rusya Dünya Kupası için tatmin edici olarak görülmedi. İkincisi, Ukrayna'nın Doğu bölgesinde devam eden çatışma ve Kırım'ın ilhakı ve Rusya’nın Suriye politikaları da Rusya'ya karşı Avrupa yaptırımlarını tetikledi. Tüm bunlara rağmen Rusya Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor ve Putin bunu apolitik olduğunu ilan ediyor fakat organizasyon tamamen politik.”