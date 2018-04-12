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DSİ Kanunu Tasarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Altıok: - "Tasarı kanunlaştığı takdirde her tarlanın başına sayaç takılacak ve sulama suyundan abone olanlar yararlanabilecek"

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, DSİ ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı kanunlaştığı takdirde her tarlanın başına sayaç takılacağını ve sulama suyundan abone olanların yararlanabileceğini söyledi.

Altıok, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Tasarıyı eleştirdi.

Sulama birliklerinin DSİ'ye bağlı hale getirileceğini ve sulama tesislerinin kamu kurum ve kuruluşları dışındaki özel şirketlere devredilmesinin önünün açılacağını öne süren Altıok, "Tasarı kanunlaştığı takdirde her tarlanın başına sayaç takılacak ve sulama suyundan abone olanlar yararlanabilecek. Parası olmayan çiftçi sulama yapamayacak, ödenmeyen borçlar icra marifetiyle tahsil edilecek, izinsiz su kullananlara idari para cezası kesilecek." ifadesini kullandı.

Sulama hizmetlerinin ticari işletmeciliğe dönüşeceğini savunan Altıok, suyun sadece insanlar için değil, tüm canlılar için yaşamsal bir gereklilik olduğunu, bu nedenle suyun ticari bir unsur olarak nitelendirilmemesi gerektiğini bildirdi.

Arazi toplulaştırma kararı olan bölgelerde tarımsal faaliyetin kısıtlanması, arazilerin mülkiyet ve satışına izin konularında da tüm yetkinin DSİ'ye bırakılacağını iddia eden Altıok, tasarı ile ormanlarda arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına, yeraltında depolama alanı kurulmasına izin verilebileceğini ifade etti.

Altıok, toprağın, ormanın, suyun doğadaki tüm canlılar için bir hak olduğunu belirterek, tasarıyı kabul etmediklerini kaydetti.

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Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok DSİ gıda

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