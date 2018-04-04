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DSİ Kanunu Tasarısı Tarım Komisyonunda kabul edildi (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 20:20 | Son Güncelleme

Tasarıya, AK Parti'nin kabul edilen önergeleriyle yeni maddeler ihdas edildi, bazı maddeler ise tasarıdan çıkarıldı - Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı ile Şeker Dairesi Başkanlığı kurulacak - Hayvan sahiplerinden, hayvanların tanımlanmasında kullanılan kulak küpesi ve mikroçip gibi tanımlama araçlarının bedeli alınmayacak

Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı ile Şeker Dairesi Başkanlığı kurulacak.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na, AK Parti'nin kabul edilen önergeleriyle yeni maddeler ihdas edildi, bazı maddeler ise tasarıdan çıkarıldı.

"Sulama hizmetlerinden yararlanacakların su aboneliği sözleşmesi imzalamaları ve çiftçilerin tarlalarına sayaç takılmasının uygulamada sorun yaratacağı, sulama tesislerinin özel sektöre devredilmesinin de çiftçiyi zor durumda bırakacağı" gerekçeleriyle bu hükümleri düzenleyen 5. ve 6. madde tasarıdan çıkarıldı.

Yeni eklenen maddelere göre ise mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisi konusunda karar vermek üzere, vali yardımcısı başkanlığında toplanacak komisyonda, DSİ Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ile köy veya mahalle muhtarı da asli üye olarak yer alacak.

Hayvan sahiplerinden alınan, hayvanların tanımlanmasında kullanılan kulak küpesi, mikroçip ve benzeri tanımlama araçlarından bedel alınmayacak.

Orman Genel Müdürlüğünde çalıştıkları dönemde, ormanların yasa dışı faaliyetlerden korunması için kolluk amirliği yapan orman işletme müdürleri ve şefleriyle ormanların yasa dışı faaliyetlerden korunması konusunda kolluk görevlisi olarak vazife gören orman muhafaza memurlarından emekli olanlar da silah taşıyabilecek ve bulundurabilecek.

Bu düzenlemeden, emekli olan yaklaşık 7 bin memur ve çalışan ile emekli olmaları durumunda 15 bin memur yararlanabilecek.

Tohumculuk alt birlik gelirleri arasında yer alan birlik üyelerinin tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından binde üç oranında kesilen komisyonun üst sınırı binde bire çekilecek. Böylece üyelerin elde edecekleri gelirde artış sağlanacak.

Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki koruma hizmetleri, hizmet alanların isteğine bağlı olarak alınacak. Kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin kendi koruma tedbirlerini alma durumunda, bu işletmelerden korunma ücreti alınmayacak ve bu işletmelere koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmeyecek.

Tasarıyla, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı ile Şeker Dairesi Başkanlığı kuruluyor. İki başkanlığa 8 kadro ihdas ediliyor.

Daha önce, ilgili kurum ve kuruluşlarına devredilen; kamu kurumlarının bina ve tesislerinin etüt, proje ve maliyet hesapları ile inşa edilmesi, güçlendirilme ve onarımlarının yapılması, denetlenmesi işlemlerinin, Çevre Şehircilik Bakanlığının deneyimli ve uzman kadroları ile yürütülmesine devam edilecek.

Tasarıyla DSİ'ye 995 kadro ihdas ediliyor.

(Bitti)

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