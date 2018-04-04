DSİ Kanunu Tasarısı Tarım Komisyonunda kabul edildi (4)

Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı ile Şeker Dairesi Başkanlığı kurulacak.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na, AK Parti'nin kabul edilen önergeleriyle yeni maddeler ihdas edildi, bazı maddeler ise tasarıdan çıkarıldı.

"Sulama hizmetlerinden yararlanacakların su aboneliği sözleşmesi imzalamaları ve çiftçilerin tarlalarına sayaç takılmasının uygulamada sorun yaratacağı, sulama tesislerinin özel sektöre devredilmesinin de çiftçiyi zor durumda bırakacağı" gerekçeleriyle bu hükümleri düzenleyen 5. ve 6. madde tasarıdan çıkarıldı.

Yeni eklenen maddelere göre ise mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisi konusunda karar vermek üzere, vali yardımcısı başkanlığında toplanacak komisyonda, DSİ Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ile köy veya mahalle muhtarı da asli üye olarak yer alacak.