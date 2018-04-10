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DSİ Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 19:15 | Son Güncelleme

AK Parti Hatay Milletvekili Öntürk: - "Sulama birliklerinin kurumsal kapasitesi artırılarak araç ve iş imkanları bakımından desteklenecek olan birlikler, çiftçiye daha iyi hizmet sunacaktır" - CHP İzmir Milletvekili Sındır: - "Bu tasarı, doğal varlıklarımızın siyasete ve ticarete alet edilmesinin önünü açan bir tasarıdır" - MHP Adana Milletvekili Varlı: - "Sulama birlikleri, köylünün ve çiftçinin başka hizmetlerini de görürler. Bu açıdan da sulama birliklerinin yaşaması önemlidir"

AK Parti Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk, "Sulama birliklerinin kurumsal kapasitesi artırılarak araç ve iş imkanları bakımından desteklenecek olan birlikler, çiftçiye daha iyi hizmet sunacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmelerde siyasi parti temsilcileri söz aldı.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, tasarının komisyonda yapılan görüşmelerinde gerekli katkıları sunduklarını ve itirazlarını bildirdiklerini, bunların bazılarının dikkate alındığını bazılarının ise alınmadığını söyledi.

Sulama birliklerinin yasayla kurulduğunu anımsatan Varlı, sulama birlikleriyle ilgili konunun yeniden gündeme alınıp değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Varlı, "Sulama birlikleri, köylünün ve çiftçinin başka hizmetlerini de görürler. Bu açıdan da sulama birliklerinin yaşaması önemlidir." dedi.

Varlı, sulama birliklerinde şu anda kadrolu, sözleşmeli ve taşeron olarak çalışan personel olduğunu vurgulayarak "Bunları nasıl DSİ bünyesine alacaksınız? Hangilerini alacaksınız, hangilerini almayacaksınız? Burada personeli sıkıntıya koyacak, personelin durumunu da belirlemeyen bir kanun tasarısı var." ifadesini kullandı.

Varlı, tasarının tekrar komisyona çekilerek eksikliklerin giderilmesini istedi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, tasarının birçok alanı ilgilendirdiğini, tarım, orman ve su alanında köklü değişiklikler öngördüğünü belirtti. Aslan, meslek örgütleri ve akademisyenlerin görüşüne başvurulmadığını, tasarının kamuoyunda da yeterince tartışılmadığını savundu.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, çok farklı kanunlarda değişiklik öngören bir tasarı ile karşı karşıya olduklarını, her bir maddenin birçok alanı ilgilendirdiğini söyledi. Sındır, "Bu tasarı, doğal varlıklarımızın siyasete ve ticarete alet edilmesinin önünü açan bir tasarıdır. Suyun ve doğal varlıklarımızın metalaşmasını düzenleyen bir tasarıdır. Esasen bir utanç vesikasıdır." ifadesini kullandı. Sındır da tasarının geri çekilmesini istedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk, tasarıyla su zengini olmayan Türkiye'nin, su kaynaklarının daha etkin planlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi için düzenleme yapılması ihtiyacının hasıl olduğunu ifade etti.

Bu düzenlemelerle sulama maksatlı baraj, gölet gibi depolama ve sulama tesislerinin amortisman bedelinden vazgeçilerek çiftçilere 33 milyar liralık destek sağlandığını belirten Öntürk, sulama birliklerine ilişkin düzenlemenin detaylarını anlattı.

Öntürk, "Sulama birliklerinin kurumsal kapasitesi artırılarak araç ve iş imkanları bakımından desteklenecek olan birlikler, çiftçiye daha iyi hizmet sunacaktır." dedi.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da Genel Kurul'da görüşmelere katıldığını söyleyerek Eroğlu'na, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Genel Kurulu ziyaret ederek bir süre çalışmaları izledi.

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