DSİ Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulunda

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne'deki su taşkınlarının önlenmesi için, Ergene, Meriç ve Tunca nehirlerinde çok büyük çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hepsi bitmedi ama yüzde 90'ı bitti." dedi.

Eroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nde mevsimlik işçilerin, 6 ay süreli olarak çalıştığını bildiren Eroğlu, "Biz, orman teşkilatı olarak bu mevsimlik işçilere dolgun ücret veriyoruz. Onlar 6 ay sürede, asgari ücretle kıyaslarsak, neredeyse bir yıllık kadar ücret alıyorlar." ifadesini kullandı.

Bakan Eroğlu, Edirne'deki su taşkınları ile ilgili soru üzerine, Edirne'de taşkınların uzun süredir olduğunu söyledi.

Bu su taşkınlarının önlenmesi için, Ergene, Meriç ve Tunca nehirlerinde çok büyük çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Eroğlu, "En önemli taşkın koruma çalışmaları Edirne'de yapılmaktadır. Hepsi belki bitmedi ama yüzde 90'ı bitti." diye konuştu.