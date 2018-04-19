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DSİ Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "CHP daha önce seçime dair 'hodri meydan' diyordu. Biz de 'hodri meydan' diyoruz. Dolayısıyla seçimden kaçmak olmaz. Biz milletimize güveniyoruz, Allah'ın izniyle gümbür gümbür seçimi alacağız"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin daha önce seçime dair "hodri meydan" dediğini belirterek, "Biz de 'hodri meydan' diyoruz. Dolayısıyla seçimden kaçmak olmaz. Biz milletimize güveniyoruz, Allah'ın izniyle gümbür gümbür seçimi alacağız." dedi.

Eroğlu, TBMM Genel Kurulunda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın üçüncü bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Erken seçime ilişkin CHP'nin daha önce "hodri meydan" dediğini anımsatan Eroğlu, "Biz de 'hodri meydan' diyoruz. Özellikle 'hodri meydan' söyleminizle bunu önce siz istediniz. Dolayısıyla seçimden kaçmak olmaz. Biz milletimize güveniyoruz, Allah'ın izniyle gümbür gümbür seçimi alacağız. AK Parti olarak hazırız. Türkiye hazır, AK Parti hazır." ifadelerini kullandı.

Veysel Eroğlu, tasarıyla çiftçilerin üzerine ek yükler bineceği iddialarına karşı, çiftçilerin borçlarının yapılandırıldığını, bundan sonra baraj, gölet ve sulama şebekesinden intikal edecek borçlarının dikkate alınmayacağını, bunun da çiftçiler üzerinden büyük bir yükün kalkması anlamına geldiğini söyledi.

AK Parti hükümetleri öncesinde 65 milyar dolar tutarında hazine garantili hükümetler arası ikili iş birliği anlaşmalarının imzalandığına dikkati çeken Eroğlu, bu durumun hem hazinenin borçlanma yükünü hem de faiz yükünü fevkalade artırdığını ifade etti.

Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bunlar büyük baraj ve hidroelektrik santralleri ve sulama tesisleri. Bunun dışında başka bir şey yoktur. Bunlarla ilgili toplam borçlanma yükü 65 milyar dolar. Biz bunun uygun olmadığını söyledik. Ancak bu iş birliği anlaşmaları Anayasa'ya göre kanun hükmünde. Biz de dedik ki hazinenin borçlanma yükü olmadan yap işlet devret ile yapmak istiyorlarsa buyursunlar dedik ve böylece kanunla bunları bertaraf ettik ve 65 milyar dolarlık borç yükünü ortadan kaldırdık. Şu anda GAP Bölgesinde 600 bin hektarlık alanı öz kaynaklarla sulamaya açtık. Dolayısıyla şu anda bizim Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak hazine garantili herhangi bir çalışmamız yoktur. Diğer bakanlıklarla ilgili durumu bilmiyorum. Benim bakanlığımla ilgili net söylüyorum yok."

Veysel Eroğlu, İzmir Efes'te antik bir kanalın bulunduğunu belirten Eroğlu, kanalı tarihi özelliğini bozmadan açmak istediklerini, çalışmanın turizm amaçlı olduğunu dile getirdi.

Kendisinin katılımcı anlayışı önemsediğinin altını çizen Eroğlu, bu konuda herhangi bir tavsiyesi olanı da dinlemeye hazır ve herkesin mutabık kaldığı bir projeyi yapmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Eroğlu, suyun ticarileştirilmesi konusundaki eleştirilerin doğru olmadığını ifade etti. Tasarıda yanlış anlaşılabilecek bir maddeyi ortak istişare ile çıkardıklarını anımsatan Eroğlu, "Burada suyun satışı, ticarileştirilmesi kesinlikle söz konusu değil. Sadece sulama ile ilgili bir takım işletme giderlerinin alınması söz konusu. Mülkiyet hakkını korumak hepimizin vazifesidir." dedi.

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