DSİ Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulunda

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin daha önce seçime dair "hodri meydan" dediğini belirterek, "Biz de 'hodri meydan' diyoruz. Dolayısıyla seçimden kaçmak olmaz. Biz milletimize güveniyoruz, Allah'ın izniyle gümbür gümbür seçimi alacağız." dedi.

Eroğlu, TBMM Genel Kurulunda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın üçüncü bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Erken seçime ilişkin CHP'nin daha önce "hodri meydan" dediğini anımsatan Eroğlu, "Biz de 'hodri meydan' diyoruz. Özellikle 'hodri meydan' söyleminizle bunu önce siz istediniz. Dolayısıyla seçimden kaçmak olmaz. Biz milletimize güveniyoruz, Allah'ın izniyle gümbür gümbür seçimi alacağız. AK Parti olarak hazırız. Türkiye hazır, AK Parti hazır." ifadelerini kullandı.

Veysel Eroğlu, tasarıyla çiftçilerin üzerine ek yükler bineceği iddialarına karşı, çiftçilerin borçlarının yapılandırıldığını, bundan sonra baraj, gölet ve sulama şebekesinden intikal edecek borçlarının dikkate alınmayacağını, bunun da çiftçiler üzerinden büyük bir yükün kalkması anlamına geldiğini söyledi.