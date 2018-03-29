DSİ Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarı komisyonda

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yıllar önce orman alanı olarak ağaçlandırılmış vatandaşın tapulu malına ilişkin 2B taşınmazlardan, bunun mümkün olmaması halinde diğer hazine taşınmazlarından eşdeğer taşınmaz verilebilsin istiyoruz." dedi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edildi. Tasarı hakkında milletvekillerinin eleştirilerine yanıt veren Eroğlu, orman alanlarının yüzde 98'inde tapulaştırma işleminin tamamlandığını söyledi. Kalan yüzde 2'lik kısmı da hızlı bir şekilde tamamlamak istediklerini dile getiren Eroğlu, "Daha önce orman tapusu diye bir şey yoktu, ilk defa hükümetimiz bu konuda çalışma yaptı. Tapu olduğu için bir metrekare yer işgal ettirilmiyor. 'Var' diyorsanız söyleyin, üzerine gidelim." diye konuştu.

Eroğlu, maden arama ruhsatı için ise çok hassas davrandıklarını, alanın etrafında su kaynağı, sit alanı gibi tüm unsurları göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini vurguladı. Arkeolojik kazı, restorasyon ve yeraltı depolama sistemleri konularında eleştiriler olduğunu ifade eden Eroğlu, arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığının kontrolü altında gerçekleştirildiğini, orman alanlarının zarar görmeyecek şekilde yapılmasını öngördüklerini belirtti. Yeraltı depolama alanı konusunun da çok yararlı olduğunu anlatan Eroğlu, "Dünyada uygulamaları var, yeraltından tüneller açılıyor ve o alanlar çeşitli sebze ve meyveler için soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Eğirdir'de elma, soğuk hava depolarında saklanıyor. Elmayı, patatesi yer altında oluşturacak mağarada, soğuk ortamda depolama işlemlerine uygun görülmesi halinde izin verilmesini planlıyoruz. Son derece yararlı bir çalışma." değerlendirmesinde bulundu. ORKÖY'ün daha verimli hale getirildiğine işaret eden Eroğlu, "Orman köylülerimiz için ceviz ağaçları dikip, 3 yıl bakım masrafları bize ait, geliri 49 yıl oradaki vatandaşa ait olmak üzere tahsis ediyoruz." dedi.