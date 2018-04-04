DSİ Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarı komisyonda

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sulama birliklerine ilişkin beş kriter tespit ettiklerini belirterek, 372 birlik içinde bu beş kriteri sağlayan sadece beş sulama birliğinin bulunduğunu açıkladı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyonda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edildi.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, sulama birlikleri konusunda bir kriter konulması ve buna uymayanların kapatılması, iyi çalışanların ise devam etmesi önerisinde bulundu.

Çiftçilerin, sulama ilgili sorunları olduğunda sulama birliklerine kolayca ulaşabildiğini aktaran Varlı, bu iş DSİ Genel Müdürlüğüne devredildiği takdirde ise düzgün bir şekilde yapılamayacağını savundu.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise belediyelere kayyım atanması ile sulama birliklerinin başına devlet tarafından yönetici atanması arasında hiçbir farkın olmadığını ileri sürdü. Sındır, suyun ne ticarete, ne siyasete alet edilmemesi gerektiği söyledi.