DSİ Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarının görüşüleceği TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu toplantısı iptal edildi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı görüşmek için bugün saat 14.30'da toplanacağı duyurulan komisyon toplantısı, gelecek hafta gerçekleştirilecek.
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