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DSİ Su İşleri Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun Tasarısı kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 20:43 | Son Güncelleme

IHAAW203713-SIY/19-04-2018 - DSİ Su İşleri Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun Tasarısı kabul edildi 19.04.2018 20:37:13 TSI NNNN

IHAAW203713-SIY/19-04-2018

- DSİ Su İşleri Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun Tasarısı kabul edildi

19.04.2018 20:37:13 TSI
NNNN

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