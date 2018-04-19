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DSİ Su İşleri Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun Tasarısı kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 20:45 | Son Güncelleme

DSİ Su İşleri Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun Tasarısı kabul edildi.DSİ Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.DSİ Genel Müdürlüğü su tahsislerini yapacak, ayrıca arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütecek.DSİ bünyesinde ’Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetler’, ’Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme’ ,’Değerlendirme ve Destekleme’ daire Başkanlıkları oluşturulacak.DSİ Genel Müdürlüğü, yargı harçları dahil her türlü harçtan, tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan döner sermaye hizmet bedellerinden, damga ve gelir vergisinden muaf olacak.Sulama tesislerinden izinsiz su kullananlara, işletme ve bakım ücretinin yüzde 50 fazlası tutarında idari para cezası verilecek.Arazi toplulaştırılması yapılacak.DSİ sulama kooperatiflerinin kurulmasına izin verecek, denetleyecek.

DSİ Su İşleri Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun Tasarısı kabul edildi.
DSİ Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
DSİ Genel Müdürlüğü su tahsislerini yapacak, ayrıca arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütecek.
DSİ bünyesinde ’Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetler’, ’Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme’ ,’Değerlendirme ve Destekleme’ daire Başkanlıkları oluşturulacak.
DSİ Genel Müdürlüğü, yargı harçları dahil her türlü harçtan, tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan döner sermaye hizmet bedellerinden, damga ve gelir vergisinden muaf olacak.
Sulama tesislerinden izinsiz su kullananlara, işletme ve bakım ücretinin yüzde 50 fazlası tutarında idari para cezası verilecek.
Arazi toplulaştırılması yapılacak.
DSİ sulama kooperatiflerinin kurulmasına izin verecek, denetleyecek.

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