DSP Alaplı İlçe Kongresi 28 Nisan’da yapılacak

Zonguldak Alaplı İlçesi’nde DSP İlçe Kongresi’nin 28 Nisan tarihinde yapılacağını söyleyen mevcut başkan İrfan Türkyılmaz, Demokrat Sol Parti’nin dirildiğini söyledi.

Demokratik Sol Parti Alaplı İlçe Başkanı İrfan Türkyılmaz, “Kongre sürecine girdik. Demokratik Sol parti diriliş sürecimiz başladı. Partiye geçmişte emeği geçmiş önemli isimler, siyaset yolu ile ülkeye hizmet etme amacındaki genç isimleri de yanımıza alıyoruz. Partimize zamanında emeği geçen gönül verenler tekrar aramızdalar ve hep beraber eski iktidar dönemimizdeki günleri yaşayacağız. Kongremiz şimdiden hayırlı olsun. Bütün Demokratik Solcuları partimize ve kongremize davet ederim” dedi.

Demokratik Sol Parti Alaplı İlçe Kongresi 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Belediye Kültür salonunda Zonguldak İl Başkanı ve yönetiminde katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

