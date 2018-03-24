HABER

DSP Genel Başkanı Aksakal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

"DSP seçimlere tek başına girecek, tüm seçimlere kendi adaylarıyla katılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de partimizin genel başkanı sıfatıyla ben aday olarak çalışıyorum"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP seçimlere tek başına girecek, tüm seçimlere kendi adaylarıyla katılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de partimizin genel başkanı sıfatıyla ben aday olarak çalışıyorum." dedi.

Aksakal, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

AK Parti ve MHP'yi eleştiren Aksakal, ekonominin de kötüye gittiğini savundu.

Hükümetin kontrolü kaybettiğini ileri süren Aksakal, şunları kaydetti:

"Toplumu ittifaklar konusunda, tartışmaya boğma çabaları var. Henüz ortada bir seçim yok. İttifaklar konusu, uluslararası demokratik sistemin ve anlayışın, özünde olmazsa olmazlarındandır. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde hiçbir şey tek başına mutlak değildir. İnsanlar uzlaşı içerisinde devlet yönetimini ayakta tutmak durumundalar. Siyasi partiler devleti yönetmek için kurulur. Demokratik Sol Parti de bu ülkeyi tek başına yönetmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. DSP seçimlere tek başına girecek, tüm seçimlere kendi adaylarıyla katılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de partimizin genel başkanı sıfatıyla ben aday olarak çalışıyorum. Hükümeti cumhurbaşkanı kuracağına göre, her partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olmasını biz öneriyoruz ve önemsiyoruz."

Eski kocasını ormana kaçırtıp darp etti! Eski kocasını ormana kaçırtıp darp etti!
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalarMahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgunÇiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana basın toplantısı DSP Önder Aksakal

En Çok Okunan Haberler

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'

Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu iddialı konuştu: 3 seçimi de kazanacağız!

Kemal Kılıçdaroğlu iddialı konuştu: 3 seçimi de kazanacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Sıkıysa kutlama!

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Sıkıysa kutlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.