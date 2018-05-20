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DSP Genel Başkanı Aksakal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 17:37 | Son Güncelleme

"(Millet İttifakı) Erbakan'ın boy boy fotoğrafları, videoları ortada gırla gidiyor. Siz milleti saf mı zannettiniz? İttifaka aldığın yapı, Hizbullah'ın temsilcilerini aynı ittifak içerisinde parlamentoya taşımaya çalışıyor"

İZMİR (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu "Millet İttifakı"na ilişkin, "Erbakan'ın boy boy fotoğrafları, videoları ortada gırla gidiyor. Siz milleti saf mı zannettiniz? İttifaka aldığın yapı, Hizbullah'ın temsilcilerini aynı ittifak içerisinde parlamentoya taşımaya çalışıyor." dedi.

Aksakal, partisinin İzmir kongresinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yeniden demokratik parlamenter sisteme dönüşü vadeden "Millet İttifakı"na destek verdiklerini ancak bu ittifakın, parlamenter rejimi, bu rejimle hesabı olanlarla kurtarmaya çalıştığını savundu.

"Bugün ittifak içerisine aldığınız yapılar, dün 28 Şubat kararlarının alınmasına vesile olan partinin mensupları değil mi" sorusunu yönelten Aksakal, "Erbakan'ın boy boy fotoğrafları, videoları ortada gırla gidiyor. Siz milleti saf mı zannettiniz? İttifaka aldığın yapı Hizbullah'ın temsilcilerini aynı ittifak içerisinde parlamentoya taşımaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

DSP'nin 24 Haziran'da yapılacak seçimlere girecek partiler arasında yer almamasına değinen Aksakal, partisinin seçime girmek için bütün kriterleri taşıdığını savunarak, şunları söyledi:

"YSK'nin bu kanunsuz kararını bir dosya halinde belgeler ve gerekçeleriyle AİHM'e götürdük. İtiraz gerekçemiz, YSK'nin tam anlamıyla bir kanunsuz karar vermesi. Mevcut kanunlar üzerine yetkisi olmadığı halde yorumlar ilave ederek yeni bir sistem oluşturmaya çalışmasıydı. AİHM'in herhangi bir olumsuz karar verebileceğini düşünmüyoruz. Bu, Türkiye açısından dünya siyaseti adına uluslararası camiada YSK eliyle yaratılmış bir ayıbın tespiti olacaktır. Mutlaka Türkiye demokrasisi bundan faydalanacaktır. İnşallah önümüzdeki süreç AİHM'nin DSP'nin haklılığını ortaya koyan kararıyla şekillenecektir."

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