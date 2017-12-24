DSP Genel Başkanı Aksakal: BM kararı azımsanmayacak bir başarıdır

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kudüs hakkında Birleşmiş Milletler'de alınan kararın ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer olduğunu söyledi. Aksakal, "128 ülkenin böyle bir tasarıya destek vermemesi, ABD emperyalizminin kovboy edasıyla yapmaya çalıştıklarına karşı durması buna öncülük eden ülkeler adına azımsanmayacak bir başarıdır" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin İzmir il örgütünün düzenlediği kahvaltıya katıldı. Basmane'de bir otelde gerçekleştirilen buluşmaya DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz, Parti Meclisi Üyesi Selçuk Karakülçe ve partililer katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Genel Başkan Aksakal, Kudüs kararı ile Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) ciddi yara aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Önceki gün Kudüs ile ilgili olarak BM Genel Kurulu'nda yapılan görüşme öncesi ABD Başkanı'nın tehdit ve şantaj açıklamalarını ibretli izledik. Trump verdikleri dolarlardan bahsetti. Dikkat ederseniz, sözlerinde devletler arası anlaşma gereği verdiklerine dair ayrıntı yer almadı. Aklımıza birden Reza Zarrab davası geldi. Demek ki kendilerinin de yargıladıkları sisteme benzer ilişkileri var gibi görünüyor. Hakikaten eğer böyle bir yöntemi ima ediyorsa o zaman yandı gülüm keten helva. Ama 128 ülkenin böyle bir tasarıya destek vermemesi, ABD emperyalizminin kovboy edasıyla yapmaya çalıştıklarına karşı durması buna öncülük eden ülkeler adına azımsanmayacak bir başarıdır. Bu kararla birlikte BOP ciddi yara almıştır. Suriye'de kaybeden ABD, bu hırçınlıkla başka maceralara tevessül edecektir. Şu bir gerçektir ki iktidarlarını ABD'nin inayetine borçlu siyasi yapılar dün olduğu gibi yarın da bunların istekleri ve beklentileri doğrultusunda icraat yapmaktan geri durmayacaklardır. O zaman biz diyoruz ki gelin önümüzdeki seçimleri bir fırsata çevirelim. Demokratik sol ilkeleri hayata geçirebilecek kadrolarla devletimizi yedinden düzlüğe çıkaralım."