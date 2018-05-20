DSP Genel Başkanı Aksakal: YSK'nın kararını AİHM'e götürdük

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, seçime girme kriterleri yetersiz olduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 24 Haziran'da yapılacak genel seçime giremeyecek partiler arasında yer almalarına ilişkin kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdıklarını söyledi.

DSP Olağanüstü İzmir İl Kongresi, Buca ilçesindeki düğün salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede Divan Başkanlığı'nı DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe yaptı. Olağanüstü kongrede konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, YSK'nın kararını eleştirdi. YSK'nın kanunsuz karar verdiğini, mevcut kanunlar üzerinde yetkisi olmadığı halde yorumlar ilave ederek, yeni sistem oluşturduğunu savunan Aksakal, AİHM'e itiraz ettiklerini söyledi.

Aksakal, "AİHM'den herhangi bir olumsuz karar geleceğini düşünmüyoruz. Bu, Türkiye açısından dünya siyaseti adına uluslararası camiada, YSK eliyle yaratılmış bir ayıbın tespiti olacak. Mutlaka Türkiye demokrasisi bundan faydalanacak. İnşallah, bundan sonraki süreçte YSK bu tip haksız kararlara imza atmaz. Bu kararı ile DSP bu seçimlere katılmayabilir ama önümüzdeki seçimler açısından herhangi bir sıkıntısı yok. 27 Nisan itibariyla bugün bir seçim yapılsa DSP katılabiliyor. İYİ Parti için ortaya koydukları taktik, başka bir yöntemle bozulunca kendileri de boşluğa düştü ama bu boşluğa düştükleri ve yaptıkları hukuksuzluğu ortadan kaldırabilecek o iradeyi gösteremediler. İyi niyeti gösteremediler ve bugünü yaşadık. Keşke olmasaydı. Önümüzdeki süreç AİHM'in, DSP'nin de haklılığını ortaya koyan bu kararı ile şekillenecektir diye düşünüyorum" dedi.

YSK'ya yönelik eleştirilerini sürdürüen Aksakal, "Suyun başına oturmuşlar, her türlü hukuksuzluğu, kanunsuzluğu, belli bir merkezin iradesinde olmak üzere görev yapar hale gelmişler. 33 yıllık DSP'yi seçimlere sokmamak üzere bir stratejinin içine girdiler. DSP'nin seçimlere giremeyen partiler içerisinde olmadığını görünce itirazımızı yaptık. YSK, 'Partilerin kongrelerini de yapmış olması gerekiyor' dedi. YSK'nın böyle bir yorum yapma yetkisi yok çünkü yasa açık. Siyasi Partiler Yasası, 'Partilerin illerin yarısında örgütlü olacağını ve o illerin 3'te 1 ilçesinde teşkilatının kurulu bulunacağını' söylüyor. 2017 yılının son aylarında bir yeni parti kuruldu. Bu partinin seçimlere katılmasını engellemek adına, böyle bir yorum ortaya attılar" dedi.

DSP'nin seçime katılmaması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediklerini de hatırlatan Aksakal, yapılan yorumları eleştirdi. YSK'nın asıl hedefinin İYİ Parti olduğunu ileri süren Aksakal, "23 Nisan Resepsiyonu'nda ülkenin Cumhurbaşkanı'na da bu konuyu şikayet ettik. Dediler ki 'DSP Genel Başkanı, Başbakan'dan yardım istedi seçime girmek için'. Kimden isteyecektik, Putin'den mi isteyecektik? Bekir Bozdağ'a ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan da bu yardımı istedik. YSK'nın önüne gidip ortak basın toplantısı yapacaklarını söylemişlerdi. Böyle bir hukuksuzluğu kabul edemeyeceklerini söylemişlerdi. O günden bugüne 'tık' yok. Demokrasinin savunucusu olduğunu söyleyen partiler bunlar. Bu memleketin Cumhurbaşkanı'na bile söyledik. Söylemese miydik? Haramiler suyun başını tutmuş. DSP seçime sokulmadı. Bizim için 'kardeş parti' diyenlerin gerçek kardeş partisinin kim olduğu ortaya çıktı. O zaman arkadaşlar, doğruları ahirette söylemeyeceğiz. Bu dünyada da söyleyeceğiz. Burada savunmak zorundayız. YSK'nın kanunsuz ve hukuksuz yorumları sonucunda oluşturulmuş bu düzen sonrasında İY Parti'ye atılan kurşunla DSP vuruldu" diye konuştu.

Kongrede mevcut İl Başkanı Ramazan Solmaz, rakipsiz girdiği seçimde güven tazeledi.