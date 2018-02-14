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DSP İl başkanlığından istifa eden Alpay, partisini olağanüstü kurultaya çağırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 17:09 | Son Güncelleme

Demokratik Sol Parti (DSP) Tokat İl Başkanlığından istifa eden Hüseyin Alpay, Genel Başkan Önder Aksakal’a gönderdiği istifa mektubunda DSP’nin iyi yönetilmediğini öne sürerek olağanüstü kurultayın bir an evvel toplanmasını istedi.DSP İl Başkanlığı’ndan istifa ettiğini belirten Genel Başkan adayı Hüseyin Alpay, Genel Başkan Aksakal’a gönderdiği istifa mektubunda,"Demokratik Sol Parti’nin bugün bulunduğu noktada siyaset üretemeyecek bir yere gelmesi, hiçbir etkinliği ve ağırlığı olmayan küçük bir grubun parti adına siyaset yapması, hep aynı yüzlerin dar bir politik sahada yer alması ve genel merkez yöneticilerinin adeta birbirlerinden habersiz bir şekildeki iletişimlerinin örgütte yarattığı güvensizlik neticesinde bugün, bitme noktasında olan bir parti yapısıyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.Alpay,"Tokat, 2009 yılından itibaren girilen her seçimde Eskişehir ve Ordu’dan sonra en başarılı üçüncü il olduğunun altını çiziyorum.

DSP İl başkanlığından istifa eden Alpay, partisini olağanüstü kurultaya çağırdı

Demokratik Sol Parti (DSP) Tokat İl Başkanlığından istifa eden Hüseyin Alpay, Genel Başkan Önder Aksakal’a gönderdiği istifa mektubunda DSP’nin iyi yönetilmediğini öne sürerek olağanüstü kurultayın bir an evvel toplanmasını istedi.
DSP İl Başkanlığı’ndan istifa ettiğini belirten Genel Başkan adayı Hüseyin Alpay, Genel Başkan Aksakal’a gönderdiği istifa mektubunda,"Demokratik Sol Parti’nin bugün bulunduğu noktada siyaset üretemeyecek bir yere gelmesi, hiçbir etkinliği ve ağırlığı olmayan küçük bir grubun parti adına siyaset yapması, hep aynı yüzlerin dar bir politik sahada yer alması ve genel merkez yöneticilerinin adeta birbirlerinden habersiz bir şekildeki iletişimlerinin örgütte yarattığı güvensizlik neticesinde bugün, bitme noktasında olan bir parti yapısıyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.
Alpay,"Tokat, 2009 yılından itibaren girilen her seçimde Eskişehir ve Ordu’dan sonra en başarılı üçüncü il olduğunun altını çiziyorum. Genel merkez dar bir kadro ile partiyi sıfıra sürüklemekte. Örgütleri kapalı, kongrelerini yapamayan, ağzını açanın ihraç edilerek susturulduğu bir parti yapısıyla daha fazla ileriye gitme şansımız yoktur. İhraçlara bir son vermek acilen gerekmektedir. Kendi partisine demokrasiyi getiremeyenlerin bu ülkeye demokrasiyi getirme iddiaları geçersizdir. Önce kendi partimize demokrasiyi getireceğiz ki, sonra da bu ülkeye özgürlükleri getirme iddiamızı ortaya koyabilelim. Elde kalan bir avuç insanın ihraç edilmekten korkarak, size karşı gerçekleri söyleme cesareti içerisinde olmamaları kusur değildir. Etrafınızda size dikensiz gül bahçesi içerisinde olduğunuzu söyleyenler için de yapacak çok fazla bir şey yok. Ancak bilmelisiniz ki Kral Çıplak’tır" dedi.
Partisinin sadece il başkanlığı görevinden istifa ettiğini söyleyen Alpay, genel başkan adayı olarak çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

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