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DSP Lideri Aksakal: Bahçeli'nin bu yaklaşımına yabancı değiliz

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 14:24 | Son Güncelleme

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına, "Biz Demokratik Sol Parti olarak bu yaklaşıma yabancı değiliz" yanıtını verdi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına, "Biz Demokratik Sol Parti olarak bu yaklaşıma yabancı değiliz" yanıtını verdi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarih vererek erken seçim çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Biz Demokratik Sol Parti olarak bu yaklaşıma yabancı değiliz. 16 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgaline izin vermeyen Ecevit'in ve DSP'nin parlamentodan uzaklaştırılması görevini erken seçim çağrısı yaparak yerine getiren Bahçeli, ABD'nin Ortadoğu'da planladığı strateji Suriye'de tıkanınca yeniden bir görev üstlenmiş görünüyor. Demek ki şimdi sıra Erdoğan'da. Tarih tekerrürden ibarettir" dedi.

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