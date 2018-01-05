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DSP Lideri Aksakal: Genel başkanlar, Cumhurbaşkanı adayı olarak çıksın

POLİTİKA HABERLERİ | 05.01.2018 17:57 | Son Güncelleme 11 saat önce

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- DEMAKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 2019'da uygulanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki partili bir sistem dayatması olduğunu öne sürüp, "Biz buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Bütün siyasi partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olarak da ortaya çıkmasını öneriyoruz" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, beraberindeki heyetle temaslarda bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da Vali Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret etti. Gazetecilerin, 'Yaklaşan seçimlerde herhangi bir siyasi parti ile ittifakınız söz konusu mu?' sorusuna Aksakal, "Böyle bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi. Türkiye'de iki adaylı bir ortamın oluşturulmaya çalışıldığını öne süren Aksakal, şunları söyledi:

"Şuna inanıyoruz biz: Siyasi partiler seçimlere girmek ve devleti yönetmek için kurulurlar. Türkiye'yi bir başka mecraya sürüklemeye çalışan anlayış var. Yani iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı ortamı ya da iki partili bir sistem dayatması var. Biz buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Bütün siyasi partilerin genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olarak da ortaya çıkmasını öneriyoruz. Bu çerçevede biz DSP olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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