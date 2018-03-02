Demokratik Sol Parti (DSP) Tokat eski il başkanı ve Genel Başkan Adayı Hüseyin Alpay, partisinin HDP ile ittifak yapabileceği yönünde açıklama yapan Genel Başkan Önder Aksakal’ı, "Gök kubbeyi DSP’liler başınıza yıkar" sözleriyle uyardı.

DSP Tokat İl Başkanlığından bir süre önce istifa eden DSP Genel Başkan Adayı Hüseyin Alpay, Genel Başkan Önder Aksakal ve ekibinin partiyi kötü idare etmelerine rağmen yanlış politikalarla süreci devam ettirdiklerini söyledi. Alpay, "İşte bardağı taşıran son damla sayın genel başkanın yaptığı açıklamaydı. O açıklamada genel başkan sanki bir mezat kurmuşçasına ’kim 1 milletvekilliği fazla verirse biz onunla da ittifak yapabiliriz, MHP ile de, AK Parti ile de yapabiliriz.’ Daha vahim bir şekilde de ’HDP ile de yapabiliriz’ şeklinde ilkesiz bir duruş sergilemiştir. Ne siyasi açıdan, ne toplumsal yaşantı ne de DSP’nin Bülent Ecevit kültürünü yaşatması açısından gayri ahlaki bulduğumuz bir çıkış oldu bu. Genel başkanın son derece ciddiyetsiz ve son derece işi sadece milletvekilliği pazarlığına götürecek bir süreçte böyle bir açıklamayı yapması talihsiz bir açıklamadır. Kaldı ki DSP seçimlere giremiyor. DSP’nin seçimlere girme yeterliliği yok. Siz önce partinizi seçimlere girmeye bir hazırlayın, o raddeye getirin, o hakkı sağlayın, ondan sonra gidin başka partilerle ittifak görüşmelerine başlayın ki o zaman dahi HDP ile ittifak yapamazsınız. Gök kubbeyi DSP’liler başınıza yıkar" şeklinde konuştu.

Bir an önce olağanüstü kurultay yapılması gerektiğini söyleyen Hüseyin Alpay, yapılan bu açıklamadan sonra partinin önemli isimlerinden birisi olan Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Sami Türk’ün istifa ettiğine dikkat çekti. Alpay, "Ulusal sol çizgisine muhalif olan bu yönetimi, marjinal gruplarla iletişimi dahi düşünen bu yönetim bir an evvel gitmeli ve olağanüstü kurultayı toplayarak partiyi gerçek sahiplerine teslim etmelidirler. Kaldı ki bu yöndeki en büyük tepkiyi de eski Adalet Bakanlarımızdan ve genel başkan yardımcımız, Türk siyasetinin en önemli aktörlerinden Hikmet Sami Türk de büyük tepki göstererek görevinden istifa etmiştir" dedi.