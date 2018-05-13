HABER

Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: (1) - "İstiklal harbinde şehit olanlar, bize bu mübarek toprakları vatan olarak bırakanlar gençlerdi. Şimdi ülkemizi bölmeye çalışan bölücü PKK, PYD, YPG, FETÖ örgütüne karşı gençlerimiz ülkemizin bugününün de yarınının da teminatıdır" - "İnançla, kararlıkla büyük Türkiye yürüyüşüne devam edeceğiz. Adalet ve özgürlük sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Demokrasimizi, ekonomimizi daha da geliştireceğiz

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "İstiklal harbinde şehit olanlar, bize bu mübarek toprakları vatan olarak bırakanlar gençlerdi. Şimdi ülkemizi bölmeye çalışan bölücü PKK, PYD, YPG, FETÖ örgütüne karşı gençlerimiz ülkemizin bugünün de yarınının da teminatıdır." dedi.

Yıldırım, Dumanlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde yaptığı konuşmada, milletin umudu yiğit gençleri muhabbetle selamladı.

Sevginin, hoşgörünün, fedakarlığın kaynağı olan annelerin Anneler Günü'nü tebrik eden Yıldırım, bütün anaların ellerinden öptüğünü belirtti.

Annenin ne demek olduğunu iyi bildiğini ifade eden Yıldırım, "38 yaşında aramızdan ayrıldığında dünyada yapayalnız kalmıştık. Rahmetli anam bizim büyüdüğümüzü, ne halde olduğumuzu göremedi. Bütün annelere, Bahar anama da Allah rahmet eylesin. Anamız bizi doğurdu, büyüdüğümüzü göremedi ama biz anamızın ruhunu hoşnut etmek için çalıştık, çabaladık bugünlere geldik. Memleketimize hayırlı hizmet etmeyi Mevla'm bizlere nasip eyledi." diye konuştu.

Yıldırım, Dumanlı Yaylası'nın temiz havasından, bu toprakların soğuk suyundan nasiplenmiş biri olarak gençlerle bir arada olmanın kendisine enerji verdiğini söyledi.

Gücünü gençlerden, Dumanlı Dağı’ndan, Hökümet'ten (Refahiye’nin eski adı) aldıklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birliğimize, kardeşliğimize sımsıkı sarıldıkça Allah’ın izniyle aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Ülkemize karşı kurulan tuzakları, emperyalist oyunları bozmaya hazır mısınız gençler? Ülkemizin refahı için, Cumhuriyetin 100’üncü yıl için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesini hep beraber geçmeye var mısınız? Maşallah gençlik bu. Ölsem de gam yemem. Böyle bir gençlik olduktan sonra hiçbir alçak girişim bu ülkeye zarar veremez. İnançla, kararlıkla büyük Türkiye yürüyüşüne devam edeceğiz. Adalet ve özgürlük sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Demokrasimizi, ekonomimizi daha da geliştireceğiz. Bu millete ne layıksa, millet neyi hak ediyorsa hep beraber başaracağız."

Yıldırım, yaptığı hiçbir toplantının, faaliyetin gençlerle olduğu kadar yüreğini kabartmadığını, heyecanlandırmadığını dile getirdi.

Binali Yıldırım, cennet vatanın, aziz milletin değerlerine sahip çıkarak ayakta durmayı başardıklarını vurguladı.

Çanakkale Savaşı'nda 15'liler cepheye giderken anaların onların ellerine kına çaldığını anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstiklal harbinde şehit olanlar, bize bu mübarek toprakları vatan olarak bırakanlar gençlerdi. Şimdi ülkemizi bölmeye çalışan bölücü PKK, PYD, YPG, FETÖ örgütüne karşı gençlerimiz ülkemizin bugününün de yarınının da teminatıdır. Bunu Dumanlı Yaylası'ndan gençler haykırıyorlar. Türkiye gelecekte de bugün de bekası için, istiklali için yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için gençlerle birlikte bu yürüyüşü sürdürecek."

(Sürecek)

Ertuğrul Günay: İktidarın erken seçim kararı ayağına dolaşmış gibi görünüyorErtuğrul Günay: İktidarın erken seçim kararı ayağına dolaşmış gibi görünüyor
Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca...Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca...
Temel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretlerTemel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yıldırım Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali

En Çok Okunan Haberler

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den Bahçeli'nin af önerisine yorum

Muharrem İnce'den Bahçeli'nin af önerisine yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde

Kırıkkale Belediyesi'nin eski Başkanı MHP'li Mustafa Pekdoğan CHP'ye geçti

Kırıkkale Belediyesi'nin eski Başkanı MHP'li Mustafa Pekdoğan CHP'ye geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.