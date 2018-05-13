ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "İstiklal harbinde şehit olanlar, bize bu mübarek toprakları vatan olarak bırakanlar gençlerdi. Şimdi ülkemizi bölmeye çalışan bölücü PKK, PYD, YPG, FETÖ örgütüne karşı gençlerimiz ülkemizin bugünün de yarınının da teminatıdır." dedi.
Yıldırım, Dumanlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde yaptığı konuşmada, milletin umudu yiğit gençleri muhabbetle selamladı.
Sevginin, hoşgörünün, fedakarlığın kaynağı olan annelerin Anneler Günü'nü tebrik eden Yıldırım, bütün anaların ellerinden öptüğünü belirtti.
Annenin ne demek olduğunu iyi bildiğini ifade eden Yıldırım, "38 yaşında aramızdan ayrıldığında dünyada yapayalnız kalmıştık. Rahmetli anam bizim büyüdüğümüzü, ne halde olduğumuzu göremedi. Bütün annelere, Bahar anama da Allah rahmet eylesin. Anamız bizi doğurdu, büyüdüğümüzü göremedi ama biz anamızın ruhunu hoşnut etmek için çalıştık, çabaladık bugünlere geldik. Memleketimize hayırlı hizmet etmeyi Mevla'm bizlere nasip eyledi." diye konuştu.
Yıldırım, Dumanlı Yaylası'nın temiz havasından, bu toprakların soğuk suyundan nasiplenmiş biri olarak gençlerle bir arada olmanın kendisine enerji verdiğini söyledi.
Gücünü gençlerden, Dumanlı Dağı’ndan, Hökümet'ten (Refahiye’nin eski adı) aldıklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Birliğimize, kardeşliğimize sımsıkı sarıldıkça Allah’ın izniyle aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Ülkemize karşı kurulan tuzakları, emperyalist oyunları bozmaya hazır mısınız gençler? Ülkemizin refahı için, Cumhuriyetin 100’üncü yıl için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesini hep beraber geçmeye var mısınız? Maşallah gençlik bu. Ölsem de gam yemem. Böyle bir gençlik olduktan sonra hiçbir alçak girişim bu ülkeye zarar veremez. İnançla, kararlıkla büyük Türkiye yürüyüşüne devam edeceğiz. Adalet ve özgürlük sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Demokrasimizi, ekonomimizi daha da geliştireceğiz. Bu millete ne layıksa, millet neyi hak ediyorsa hep beraber başaracağız."
Yıldırım, yaptığı hiçbir toplantının, faaliyetin gençlerle olduğu kadar yüreğini kabartmadığını, heyecanlandırmadığını dile getirdi.
Binali Yıldırım, cennet vatanın, aziz milletin değerlerine sahip çıkarak ayakta durmayı başardıklarını vurguladı.
Çanakkale Savaşı'nda 15'liler cepheye giderken anaların onların ellerine kına çaldığını anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:
"İstiklal harbinde şehit olanlar, bize bu mübarek toprakları vatan olarak bırakanlar gençlerdi. Şimdi ülkemizi bölmeye çalışan bölücü PKK, PYD, YPG, FETÖ örgütüne karşı gençlerimiz ülkemizin bugününün de yarınının da teminatıdır. Bunu Dumanlı Yaylası'ndan gençler haykırıyorlar. Türkiye gelecekte de bugün de bekası için, istiklali için yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için gençlerle birlikte bu yürüyüşü sürdürecek."
(Sürecek)
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