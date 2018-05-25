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Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

Dün gündeme gelen “Tuncay Özkan ve Bülent Tezcan yumruklaştı” iddiaları sonrasında bugün Tuncay Özkan ve Bülent Tezcan, CHP'nin seçim sloganlarını açıkladı.

Tuncay Özkan ve Bülent Tezcan'ın yan yana verdiği fotoğraf dikkat çekti.

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

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Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
CHP Genel Başkanı Bülent Tezcan, 24 Haziran'daki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için sloganlarını açıkladı.
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Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Bülent Tezcan bu açıklamayı bir diğer CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile birlikte yaptı. İkili yan yana fotoğraf vererek, dün gündeme gelen “Tuncay Özkan ve Bülent Tezcan yumruklaştı” iddialarını da yalanlamış oldu.
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Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Yumruklaşma iddialarına da tepki de gösteren Bülent Tezcan, “Sayın Tuncay Özkan’la bizim hiçbir biçimde gönül kıracak sözümüz dahi yaşanmamıştır” şeklinde konuştu.
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Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Tezcan, CHP’nin seçim sloganının “Artık tamam millet için geliyoruz” olduğunu açıkladı. Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı kampanyası sloganının ise “Hepimizin cumhurbaşkanı” olduğunu dile getirdi.
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Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
CHP’nin seçim bildirgesinin yarın açıklanacağını belirten Tezcan, “Seçim vaatlerini Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek.
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Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Seçim müziğimizi de yarın duyacaksınız” dedi. Tezcan, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı yerlerde birlikte miting yapacağını da ifade etti.
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Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
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Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
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Anahtar Kelimeler:
Bülent Tezcan Tuncay Özkan Yumruk kavga CHP

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
reklaaaam reklamsınız partide sorun yok gösteriyorsunuz ama bitiksiniz
tiyatroooo
kendi aralarında geçinemeyen insanlar ülke yönetmeye talip ..
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