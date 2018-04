"Dünkü gelişme değil, önceden belirlenmiş görüşme"

- "Görüşmenin sonucunu öncelikle görmek gerekir"

Bahçeli'nin açıklamasının MHP'in teklifi mahiyetinde görülmesi gerektiğinin altını çizen Ünal şunları kaydetti:

"Yok efendim, 'Danışıklı dövüş', yok 'O, ona açıklattı', 'O dedi ki şöyle, böyle'. Ne bizim ne de MHP'nin siyaseti karşılıklı olarak bu şekilde bir danışıklı dövüşü ya da danışıklı bir eylem biçimini gerekli kılan bir siyaset değil. Biz bugüne kadar yapmak istediğimiz her şeyi açık, şeffaf bir şekilde kamuoyunun önünde toplumla paylaştık. Grup toplantısında Sayın Devlet Bahçeli 26 Ağustos derken, grup toplantısında Sayın Genel Başkanımız da Kasım 2019 vurgusu yaptı. Burada her siyasi parti kendi görüşlerini paylaşır. MHP'nin erken seçim mahiyetinde bir açıklaması olmuştur. Bu ilgili kurullarımızca değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda bu bir gereklilik olarak görülür ya da görülmez. Ama bizim, 15 yıldan beri AK Parti olarak her zaman ısrarla uyguladığımız, seçimlerin kendi tarihinde yapılması konusunda biz çok dikkatli olduk. Bunu da uyguladık. Biz, eğer 16 yıldan beri Türkiye'de ciddi bir siyasi ve ekonomik istikrar oluştuysa bunun temel sebeplerinden bir tanesi bizim bu konudaki hassasiyetimiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Devlet Bahçeli arasında saat 13.00'te yapılacak görüşmenin sonucunu öncelikle görmek gerekir."