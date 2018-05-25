Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Kimsesizlerin kimi olmak için bu parti kuruldu. Biz hiçbir zaman zalimden, güçlüden yana olmadığımız ve dünya 5'ten büyük dediğimiz için bütün bu saldırıları yapıyorlar." dedi. Tüfenkci, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 27. Dönem AK Parti Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da Türkiye'nin önemli bir seçime gireceğini hatırlattı. Türkiye için durmayacaklarını ve yola devam edeceklerini anlatan Tüfenkci, AK Parti'nin millete hizmet için kurulduğunu ve bu doğrultuda hareket ettiklerini belirtti. Davalarının lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kimsesizlerin kimsesi olduğunu dile getiren Bakan Tüfenkci, kuruldukları günden itibaren yolsuzluk ve yoklukla mücadele ettiklerini, asla zalimden yana olmadıklarını dile getirdi. Tüfenkci, şu değerlendirmede bulundu: "Kimsesizlerin kimi olmak için bu parti kuruldu. Biz hiçbir zaman zalimden, güçlüden yana olmadığımız ve dünya 5'ten büyük dediğimiz için bütün bu saldırıları yapıyorlar. Nereden saldırırlarsa saldırsınlar, ister bombalar yağdırsınlar, ister çukur siyaseti yapsınlar, biz bir ve beraber olduğumuz sürece, başımızda Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece, bize vız gelir tırıs gider."

- "24 Haziran'dan sonra ekonomi üzerinden operasyon yapamayacaklar" Türkiye'ye ekonomi üzerinden operasyon yapıldığını anımsatan Bakan Tüfenkci, bunlara en iyi cevabın millet tarafından verileceğini kaydetti. Tüfenkci, 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Arkasından terör saldırıları yaptılar, bu millet Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik aslanlar gibi durdu. Darbecileri de bastırdı, teröristlerin inlerine de girdi. 24 Haziran’dan sonra artık ekonomi üzerinden de operasyon yapamayacaklar. Doları kaça çıkarırlarsa çıkarsınlar, önemli olan ülkemizin birliği ve beraberliğidir. Biz bir oldukça döviz üzerinden oynanan bu operasyonun da üstesinden geliriz. Bu salonda bulunan bütün kardeşlerimin bir oyu bütün oyunları bozacak. Biz sadece oylara talip değiliz, biz hizmete de talibiz." - "Biz Genel Başkanımız ile milletin önüne çıktık" AK Parti'nin ülkenin dünü, bugünü ve yarını olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, genç nesilleri daha iyi yaşatmak, iş, aş bulabilmek, enflasyonu, faizleri düşürebilmek, daha iyi hizmet verebilmek, güçlü hükümetler, güçlü Meclis oluşturabilmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "Hayır" diyenlerin bugün aynı sistemle milleti yönetmeye talip olduklarını ifade eden Tüfenkci, şöyle dedi: "Kendi partisinin yönetimini emanet edemediği adamı cumhurbaşkanı adayı olarak milletin huzuruna çıkardılar. Madem sen bu kadar beğeniyorsan kendi partinin başına genel başkan yapardın. Biz genel başkanımız ile milletin önüne çıktık ve Malatya arkasında Beydağı gibi saf tuttu. Hangi partinin Malatya'da bir eseri varsa AK Parti’nin beş katı on katı vardır." - "Bunlara en güzel cevabı 24 Haziran'da milletimiz verecek" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili adayı Öznur Çalık da kurulmalarından bu yana 12 seçim geçirdiklerini ve hepsinde birinci parti çıktıklarını anımsattı. Çalık, bundan sonra da seçimlerden lider çıkacaklarını ifade etti. Seçimleri atlatırken birçok darbeyle de karşılaştıklarını ancak bu girişimlerin milletçe bertaraf edildiğini söyleyen Çalık, şimdilerde ise ekonomik darbe yapılmak istendiğini anlattı. Milletin buna izin vermeyeceğinin altını çizen Çalık, "Bunlara en güzel cevabı 24 Haziran'da milletimiz verecek inşallah." diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu söyleyen Çalık, şunları kaydetti: "Önce ince siyaseti sen kendi partinde yapacaksın. Sen 3'üncü kere CHP'ye genel başkan adayı olup, olmayan İnce'sin. O İnce adam dersine de çalışmadan mikrofonu eline alıp konuşuyor. Geçenlerde diyor ki 'Biz engellerimize okul hizmeti sunacağız.' Sayın İnce sen ayakta uyuyorsun. Engellilerimize yaptığımız hizmetler Avrupa'da bile yok, hiçbir yerde yok. Engellilerimizin özel okul ücretlerini devlet olarak biz ödüyoruz. Evde baktığımız yaklaşık 500 bin insanımıza yaklaşık 5 trilyon para harcıyoruz. Sayın İnce, seni inceden inceden uyutmuşlar, kandırmışlar, meclisin dışına atmışlar." Toplantıda daha sonra milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan da konuşma yaptı.

"Dünya 5'ten büyük dediğimiz için bütün bu saldırıları yapıyorlar"

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "Kimsesizlerin kimi olmak için bu parti kuruldu. Biz hiçbir zaman zalimden, güçlüden yana olmadığımız ve dünya 5'ten büyük dediğimiz için bütün bu saldırıları yapıyorlar" - "Biz bir oldukça döviz üzerinden oyna

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