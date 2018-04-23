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Dünya çocukları Erdoğan’ı kucakladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 19:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bütün bu güzellikleri gidince annenize, babanıza, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza anlatın ve önümüzdeki yıl yine bekliyoruz” dedi.Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen TRT 23 Nisan Gala Programı’nda 40 ülkeden gelen çocuklara hitaben konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl ki 23 Nisan’da da kendilerini beklediklerini kaydetti.“Sizleri çok sevdik”Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ayla filminin Koreli küçük oyuncu Kim Seol’ün elinden tutarak kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde dünya çocukları arasında yaptığı konuşmada çok mutlu olduğunu ifade etti.Salondaki tüm çocukların ayakta dinlediği Erdoğan, “Bizleri mutlu ettiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bütün bu güzellikleri gidince annenize, babanıza, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza anlatın ve önümüzdeki yıl yine bekliyoruz” dedi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen TRT 23 Nisan Gala Programı’nda 40 ülkeden gelen çocuklara hitaben konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl ki 23 Nisan’da da kendilerini beklediklerini kaydetti.
“Sizleri çok sevdik”
Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ayla filminin Koreli küçük oyuncu Kim Seol’ün elinden tutarak kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde dünya çocukları arasında yaptığı konuşmada çok mutlu olduğunu ifade etti.
Salondaki tüm çocukların ayakta dinlediği Erdoğan, “Bizleri mutlu ettiniz. Sizleri çok sevdik. Rengarenk giysileri ile sergiledikleri folklorik gösteriler ile bu akşam bizleri dünyanın dört bir yanına götürdünüz. Bursa’da misafir oldunuz, 2 gündür buradasınız, herhalde bizden ayrılmayacaksınız değil mi? Biz sizleri önümüzdeki 23 Nisan’da da burada bekliyoruz. Bütün bu güzellikleri gidince annenize, babanıza, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza anlatın ve önümüzdeki yıl yine bekliyoruz. Sizlerle yine bir arada olacağız. Eşimle birlikte sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz ve sizleri gözlerinizden öpüyoruz. Nice 98 yıllara inşallah” diye konuştu.
Program, Erdoğan ve eşini Emine Erdoğan’ın çocuklarla birlikte aile fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

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