Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Dünya güçlü Türkiye'den rahatsız, dünya güçlü Recep Tayyip Erdoğan'dan rahatsız, dünya mazlumun ve mağdurun hakkının korunmasından rahatsız." dedi. AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve AK Parti 27. Dönem Kars milletvekili adayı Abdulfettah Çetinkaya ile AK Parti İl Başkanlığına gelen Bakan Arslan, partililerle sohbet etti. Arslan, burada yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini ifade ederek, "(Recep Tayyip Erdoğan gitmeli, Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeliyiz, Erdoğan gitsin de ne olursa olsun) diyenlere inat Recep Tayyip Erdoğan her zamankinden daha güçlü çıktı." diye konuştu. Kars'ın her zaman kendilerine destek verdiğini ve desteğini de arttırdığını anımsatan Arslan, "Dünya oyununu büyüttükçe, dünya daha büyük oyunlar oynadıkça bu millet de liderini daha güçlü bir şekilde destekliyor ve ona diyor ki 'durmak yok yola devam' 81 milyon için yola devam, dünyadaki mağdurlar ve mazlumlar için yola devam, hakkı yenen ülkeler için yola devam, dünya 5'ten büyüktür diyebilmek ve bunun da anlamlı olması adına yola devam' diyor." ifadesini kullandı.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman mazlum ve mağdurların yanında olduğunu vurgulayarak, "Amerika Birleşik Devletleri 'Kudüs'te büyükelçilik açacağım' dediğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın seferber olarak Birleşmiş Milletleri toplaması ve orada çıkardığı karar çok çok önemliydi. O birilerine bir şamardı, birilerine dünya 5'ten büyüktür, bunu o 5'in de bilmesi adına, geriye kalan ülkelerin de bilmesi adına önemliydi. Sonra İslam İşbirliği Teşkilatının iki kere çok hızlı bir şekilde toplanması ve kararlar alması önemliydi, işte onun sürükleyicisi onun da yürütücüsü Recep Tayyip Erdoğan'dı. İşte dünya bundan çok rahatsız." ifadesini kullandı. - "Milletimiz onlara çok güzel bir şamar indirdi" Dünyanın güçlü lideri Recep Tayyip Erdoğan'dan ve güçlenen Türkiye'den rahatsız olduğunu söyleyen Arslan, "Dünya güçlü Türkiye'den rahatsız, dünya güçlü Recep Tayyip Erdoğan'dan rahatsız, dünya mazlumun ve mağdurun hakkının korunmasından rahatsız. İşte rahatsız olduklar için 24 Haziran'da öyle bir algı oluşturdular ki sanki Recep Tayyip Erdoğan bitiyor, sanki AK Parti bitiyor, sanki bu dünyada istedikleri gibi at oynatanlar artık bu coğrafyada da istedikleri gibi at oynatacaklar ama şükürler olsun ki milletimiz onlara çok güzel bir şamar indirdi, onlara bir ders verdi." açıklamasında bulundu.