Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'de, salona gelirken neticeyi aldım. 'Durum nedir' diye sordum. Hamdolsun netice şu anda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 89." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'nda yaptığı konuşmada, "Eğitim öğretimde zaten önemli mesafe kat ettiğimiz kızlarımızın örgün ve yaygın eğitimdeki etkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıkta kadınların kendi özel durumlarına uygun şekilde sağlık hizmetlerinden en ileri düzeyde yararlanmalarını hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Ekonomide kadınların iş kurma ve emek bakımından çalışma hayatındaki yerlerini güçlendirme ve geliştirme gayreti içinde olacaklarını belirten Erdoğan, karar alma mekanizmalarına katılım hususunda siyasetten bürokrasiye, özel sektörden sivil topluma ve meslek kuruluşlarına kadar her alanda kadınların aktif temsilini yükseltmek için çalışacaklarını söyledi.

Medyada içerik ve temsil bakımından kadınların yerlerini tahkimini ve iletişim araçlarının verimli kullanımının teşvikini öngördüklerini aktaran Erdoğan, "Her bir başlığın altında hedeflere ve stratejilere ayrıntılı şekilde yer verilerek, konu efradını cami ağyarını mani bir şekilde ortaya konuyor." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeği geçenleri kutlayarak, şöyle devam etti: "Belirlenen hedeflerden geriye düşülmemesi için bu belgenin ve planın uygulamadaki her aşamasını bakanlığımızla birlikte takip edeceğimin de bilinmesini istiyorum. Eğitim ve öğretimin başlığının şahsen sadece okulla sınırlı görmüyorum. Çünkü kadın, tüm insanlığın ilk öğretmenidir. Çocuk doğumu öncesinden başlayarak hayata gözlerini açtığı andan itibaren uzunca bir süre her şeyi annesinden öğrenir. Doğumdan sonra başlamıyor eğitim öğretim, doğumdan önce başlıyor. İşin ilahi boyutu budur. Çocuk beslenmeyi nerede öğreniyor? Anne karnında öğreniyor. İlahi tecelli bu." - "Kadınlar, insanlığın öğretmenidir" "Benim gözümde kadınlar, insanlığın öğretmenidir." diyen Erdoğan, aile içinde kadının kimi zaman görünen, kimi zaman görünmeyen belirleyici rolünün öğretmenlik vasfından geldiğine işaret etti.

Kadınlarda güçlü bir sezgi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Öğretmenlik yetenekleriyle birleştiğinde ortaya elleri ayakları öpülesi analar, ömür boyu sırtımızı yasladığımız eşlerimiz, gözümüzün nuru kızlarımız çıkıyor." dedi. - "Hatice validemiz sevgili Peygamberimize o gücü, kuvveti verdi" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da dün gerçekleşen HAK-İŞ 7. Uluslararası Kadın Emeği buluşmasına yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Orada da söyledim, 'Buradan ayrıldığınızda annenizin ayaklarının altını öpün' dedim. Çünkü cennet annelerin ayakları altında. 'Anneler nazlıdır. Siz öpmeye kalkarsınız, o ayağını çeker. Çektiği zaman da, 'Anneciğim sen bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsun' deyin, onun nazına naz ilave edin.' dedim. Peygamber Efendimizin o hadisinde 'Babaların ayakları altındadır' demiyor, 'Annelerin ayakları altındadır' diyor. Bir başka işin önemli boyutu, erkek kadın. Bizim dinimiz, İslam. Sevgili Peygamberimiz o görevi üstlendiğinde, eve geldiğinde Hazreti Hatice validemiz onun tek dayanağıydı. Çünkü Sevgili Peygamberimiz, yetimdi, öksüzdü. Her şeyi Hatice validemizdi. Hazreti Hatice validemize dayandı. 'Beni örtün' dediğinde bir ürpertisi vardı. O anda, Hazreti Hatice validemiz sevgili Peygamberimize o gücü, kuvveti verdi."

Hazreti Hatice'nin aynı zamanda Mekke'nin en önemli zenginlerinden olduğunu anımsatan Erdoğan, "Sevgili Peygamberimize karşı en ufak bir, onun merhamette, şefkatte, 'ben zenginim, sen zengin değilsin' , 'güçlü değilsin, fakirsin', böyle bir şeyi olmamış, tam aksine sahiplenmişti. O dayanışma, bütünleşme, Hazreti Hatice validemizin şahsında, bizim inancımızda kadını çok farklı yere doğru çıkarıyor." ifadesini kullandı. - "Afrin'e de en az 140-150 bin, belki 200 bin kişi geri dönecek" Erdoğan, bu dayanışmanın ve birlikteliğin sadece burada kalmayacağını vurgulayarak, "İşte bakın bugün Afrin'de, az önce perdede izledik, o kızlarımızın, polislerimizin, şehitlerimiz ve şu anda Afrin'de savaşanlarımız, nasıl yürekleri var, değil mi? Hangi yürekle oraya gidiyorlar değil mi? O yürektir ki bakın bugün Afrin'de, salona gelirken neticeyi aldım. 'Durum nedir' diye sordum. Hamdolsun netice şu anda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3089." dedi. En önemli yerlerin tek tek düştüğüne dikkati çeken Erdoğan, "İnşallah Afrin de bitecek. Aynen Cerablus gibi. Orayı nasıl bitirip sahiplerine teslim ettiysek, 140 bin insan geri döndü, Afrin'e de en az 140-150 bin belki 200 bin kişi geri dönecek." değerlendirmesinde bulundu.