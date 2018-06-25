Dünya liderlerinden Erdoğan'a seçim tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zafer dolayısıyla tebrik telefonlarının gelmeye devam ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Kırgısiztan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

24 Haziran seçimlerinin neticesinden duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, ikili ilişkileri ilerleyen süreçte de güçlendirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

