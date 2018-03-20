TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu'da kutlanan Nevruz Bayramı'nın, Türkiye'de de birliği ve kardeşliği pekiştiren önemli günler arasında yer aldığını belirtti.

Kahraman, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanların yaşama biçimini, üretim ve tüketim alışkanlıklarını etkileyen mevsim geçişlerinin en güzellerinden birinin, 21 Mart olduğunu kaydetti.

Nevruz Bayramı olarak kutlanan bugünün, doğu toplumları tarafından hayata yeni bir başlangıç olarak kabul edildiğini ifade eden Kahraman, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu'da kutlanan ve bazı ülkelerde resmi bayram olarak kabul edilen Nevruz Bayramı'nın, Türkiye'de de birliği ve kardeşliği pekiştiren önemli günler arasında yer aldığını vurguladı.

Kahraman, ortak kültür ve inanç değerleri etrafında asırlardır barış içinde yaşayan Türk milletini ayrıştırmak ve birbiriyle çatıştırmak isteyen bölücü örgüt mensuplarının, Nevruz'u yıllarca kendi kirli emellerine alet etmek istediğine dikkati çekti. Ancak, necip milletin huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermediğinin, emperyalistlerin işbirlikçisi hainlerin oyunlarını bozduğunun altını çizen Kahraman, şöyle devam etti: