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Dünya Nevruz Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 18:44 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman: "Nevruz Bayramı, ülkemizde de birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren önemli günler arasında yer almaktadır"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu'da kutlanan Nevruz Bayramı'nın, Türkiye'de de birliği ve kardeşliği pekiştiren önemli günler arasında yer aldığını belirtti.

Kahraman, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanların yaşama biçimini, üretim ve tüketim alışkanlıklarını etkileyen mevsim geçişlerinin en güzellerinden birinin, 21 Mart olduğunu kaydetti.

Nevruz Bayramı olarak kutlanan bugünün, doğu toplumları tarafından hayata yeni bir başlangıç olarak kabul edildiğini ifade eden Kahraman, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu'da kutlanan ve bazı ülkelerde resmi bayram olarak kabul edilen Nevruz Bayramı'nın, Türkiye'de de birliği ve kardeşliği pekiştiren önemli günler arasında yer aldığını vurguladı.

Kahraman, ortak kültür ve inanç değerleri etrafında asırlardır barış içinde yaşayan Türk milletini ayrıştırmak ve birbiriyle çatıştırmak isteyen bölücü örgüt mensuplarının, Nevruz'u yıllarca kendi kirli emellerine alet etmek istediğine dikkati çekti. Ancak, necip milletin huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermediğinin, emperyalistlerin işbirlikçisi hainlerin oyunlarını bozduğunun altını çizen Kahraman, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, sahip olduğumuz köklü kültürel değerler ve geleneklerimizin yanında, böylesi güzel günlerin ilham ettiği kardeşlik ve dayanışma duygularıyla, kalkınmasını sürdürecek ve milli ideallerimize ulaşmak için gayretle çalışmaya devam edecektir. Dünya Manevi Kültür Mirası listesinde yer alan Nevruz Bayramı vesilesiyle, başta Suriye olmak üzere, gönül coğrafyamızda yaşanan bütün çatışmaların sona erip, güven ve huzur ortamının hakim olduğu günlerin başlamasını niyaz ediyorum. Aziz milletimizin Nevruz Bayramı'nı kutluyor, iki cihanda saadetler dileğimle baharın müjdecisi bu güzel günün ve gelecek günlerin, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum."

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