Dünya şampiyonu Sofuoğlu, milletvekili kaydına Lamborghini ile geldi

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Sakarya Milletvekili olarak kayıt yaptıran milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Lamborghini marka otomobiliyle Meclis’e geldi. Kenan Sofuoğlu, "Bugün spor arabam ile geldim ama yemin törenine motorumla geleceğim" dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, mazbatasını vererek Meclis’te kayıt yaptırdı. Kenan Sofuoğlu, siyasetin içerisinde en büyük hedefinin sporda faydalı olabilecek, sporda iz bırakacak adımlar atabilmek olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sıfırdan gelmiş bir sporcu olarak kariyerim boyunca çok sıkıntılar yaşadım. Benim gibi sıkıntıları olan sporcu kardeşlerim var. Hedef kitlem siyasetin içerisinde gençler ve sporcular olacak. En iyi bildiğim işte faydalı olabilmek için hizmet vermeye çalışacağım. 20 yılı aşkın süre boyunca spor hayatımda ülkemi temsil ettim şimdi ise ülkeme spor konusunda hizmet vermek için çalışacağım. Rabbim inşallah çıkmış olduğum bu yolda bize yardımcı olur. Bu saatten sonra hızı doğru noktada, bir milletvekiline yakışır şekilde ve işimde hızlı olmak amacıyla kullanacağım. Tabii ki bir çizgim var, yaşım ve yaşam tarzım itibarıyla, gençlerin beğenisi kazanacak bir hayat yaşamaya çalışacağım. Faydalı işler yaparak her kesimin takdirini, sevgisini kazanmak için çalışacağım. Bir siyasette, bir kariyer yapmak için burada değilim en iyi bildiğim dalda, sporda faydalı olmak için buradayım. AK Parti gibi güçlü bir teşkilatın içerisinde olduğum için faydalı olabileceğimi düşünüyorum. İnşallah bize bu yolda iz bıkacak işler yapmak nasip olur."