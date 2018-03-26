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Dünya Tiyatro Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 10:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Sevgi, saygı, hoşgörü ve barış ortamının vazgeçilmez koşulu olan sanat, sanatçılarımızın fedakar ve duyarlı çalışmalarıyla yükselecek, ülkemizi kültür ve sanat alanında da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgi, saygı, hoşgörü ve barış ortamının vazgeçilmez koşulu olan sanat, sanatçılarımızın fedakar ve duyarlı çalışmalarıyla yükselecek, ülkemizi kültür ve sanat alanında da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Evrensel değerleri savunan, milletin kültürel gelişimine ve eğitimine son derece olumlu katkılar sağlayan, sevgiyi, saygıyı, iyiyi ve doğruyu temel alan her türlü sanat anlayışının, Türkiye'nin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynadığını belirten Erdoğan, kendine özgü araçları ve ifade biçimleriyle, insani ve vicdani yönleri ortaya koyan, etki gücüyle toplumların kültürel yapısını ve ahlaki birikimlerini sağlamlaştıran sanat dallarından biri olan tiyatronun, toplumsal yaşamda etkinliğini her geçen gün artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

Yaşama ayna tutan, insanı insana anlatan, sorgulayıcı ve eleştirel bakış açısıyla olayların anlaşılmasına vesile olan tiyatronun, meddah, kukla ve gölge oyunu gibi türleriyle Türkiye'de gelenekselleştiğini, her zaman geniş bir seyirci kitlesine hitap ederek çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplum için etkili bir eğitim aracı olduğunu vurgulayan Erdoğan, tüm sanat dallarında olduğu gibi, tiyatroda da kaliteli ve seçkin eserlerin izleyiciyle buluşturulmasının, evrensel değerlerin benimsenmesinde, milli kültürün zenginleşerek yaşatılmasında, geliştirilmesinde ve geleceğe taşınmasında büyük önem taşıdığının altını çizdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sevgi, saygı, hoşgörü ve barış ortamının vazgeçilmez koşulu olan sanat, sanatçılarımızın fedakar ve duyarlı çalışmalarıyla yükselecek, ülkemizi kültür ve sanat alanında da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır.
Bu büyük sorumluluğu üstlenen, kendileriyle ve kültürleriyle barışık değerli sanatçılarımıza vatandaşlarım adına teşekkür ediyor, sanatçı ve sanatsever vatandaşlarımızın da desteğiyle bu alandaki zenginliklerimize her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Değerli tiyatro sanatçılarımızın, tiyatro çalışanlarının ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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27 mart dünya tiyatro günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj

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