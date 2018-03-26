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Dünya Tiyatro Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 12:32 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: - "Geleneksel Türk tiyatrosunu yaşatmak ve tiyatrolarımızın gelişimini sağlamak için gereken hassasiyeti her zaman göstereceğiz"

Başbakan Binali Yıldırım, geleneksel Türk tiyatrosunu yaşatmak ve tiyatroların gelişimini sağlamak için gereken hassasiyeti her zaman göstereceklerini bildirdi.

Yıldırım, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sanatın, insanın güzel olanı görme ve var olanı güzelleştirme çabasından doğduğunu, medeniyetlerin şekillenmesinde tayin edici bir öncü rol üstlendiğini belirten Yıldırım, insani özellikleri güçlü bir şekilde ifade eden ve medeniyet tarihinin en köklü sanat dallarından biri olan tiyatronun, toplumların kültürel olarak gelişiminde, evrensel değerlerin benimsenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Birey ve toplum arasındaki ilişkiyi irdeleyen ve topluma ayna tutan tiyatronun, aynı zamanda güçlü bir eğitim aracı olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti.

"Kültürel değerlerimize ve toplumsal hassasiyetlerimize uygun nitelikli tiyatro eserlerinin insanımızla buluşması çok büyük önem taşımaktadır. Dünya Tiyatro Günü'nü kutladığımız bugün, bütün sanat dalları gibi tiyatronun da barış dolu bir dünyaya daha fazla hizmet etmesini, sevgi, hoşgörü, dayanışma gibi yüksek insani değerleri daha fazla güçlendirmesini diliyorum. Ülkemizin estetik ve sanatsal yönden gelişmesine katkılarını başarıyla sürdüren ve köklü bir geleneği olan Türk tiyatrosunun daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Geleneksel Türk tiyatrosunu yaşatmak ve tiyatrolarımızın gelişimini sağlamak için gereken hassasiyeti her zaman göstereceğiz."

Yıldırım, tiyatro sanatçılarının ve çalışanlarının Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayarak, bütün sanatseverleri gönülden selamladığını kaydetti.

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