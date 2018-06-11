"Dünya Türkiye'deki seçimi takip ediyor"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ne diyor adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya beşten büyüktür'. Şimdi o beşler de bu seçimi takip ediyor. Tüm İslam alemi de bu seçimleri takip ediyor." dedi.

Bakan Fakıbaba, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da AK Parti milletvekili adayı Fatih Aksoy'un seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, seçimde partisinin kentte başarılı olacağına inandığını söyledi.

Şanlıurfalıların her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını vurgulayan Fakıbaba, bundan sonra da hemşehrilerinin aynı kararlılıkla desteğini sürdüreceğine inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin kritik bir seçime gideceğini anlatan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Çok güzel hizmetler yaptık. Önümüzdeki 5 yılda ise bu hizmetleri ikiye katlayacağız. Ahmet Eşref Fakıbaba olarak bunun sözünü veriyorum. Teşkilatımıza ve siz değerli halkıma güveniyorum. Sizin desteğinizle bunu başaracağız. Ne diyor adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya beşten büyüktür'. Şimdi o beşler de bu seçimi takip ediyor. Tüm İslam alemi de bu seçimleri takip ediyor. Biz kazandığımız zaman ümmet çok mutlu olacak. Allah korusun biz kaybedersek o beş büyük devlet bayram edecek. İnşallah bu bayramı onlara göstermeyeceğiz. 24 Haziran'da çok güçlü bir şekilde ilk turda yeni sistemde cumhurbaşkanımızı seçmiş olacağız."

Açılışa Fakıbaba ve AK Parti milletvekili adayı Aksoy'un yanı sıra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Bozova İlçe Başkanı Süleyman Deveci ile bazı teşkilat üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

