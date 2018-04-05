"Dünya Türkiye'nin cömertliğini görmeli"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Türkiye'nin 3 milyon 567 bin 130 Suriyelinin barınma, eğitim, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü'nün sesini daha da yükseltmesini, 'Türkiye'yi görün' demesini istiyoruz." dedi.

Ünüvar, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Direktör Yardımcısı Nedret Emiroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye'de sağlık alanında yapılan çalışmalardan bahseden Ünüvar, uyuşturucu ve diğer bağımlılık türleri ile mücadele konusunda önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Türkiye'nin kendi halkı dışında, kendisine sığınan mültecilere de sağlık hizmeti verdiğini anlatan Ünüvar, Suriyelileri örnek gösterdi. Ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin, bugün Türkiye'de misafir edildiğini ve başta sağlık olmak üzere her alanda hizmet aldıklarını dile getiren Ünüvar, "Ülkemizde 3 milyon 567 bin 130 Suriyeli var. Bunların barınma, eğitim, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün sesini daha da yükseltmesini, 'Türkiye'yi görün' demesini istiyoruz." diye konuştu.