"Dünya Türkiye'nin cömertliğini görmeli"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Türkiye'nin 3 milyon 567 bin 130 Suriyelinin barınma, eğitim, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü'nün sesini daha da yükseltmesini, 'Türkiye'yi görün' demesini istiyoruz." dedi.
Ünüvar, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Direktör Yardımcısı Nedret Emiroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Türkiye'de sağlık alanında yapılan çalışmalardan bahseden Ünüvar, uyuşturucu ve diğer bağımlılık türleri ile mücadele konusunda önemli adımlar atıldığını kaydetti.
Türkiye'nin kendi halkı dışında, kendisine sığınan mültecilere de sağlık hizmeti verdiğini anlatan Ünüvar, Suriyelileri örnek gösterdi. Ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin, bugün Türkiye'de misafir edildiğini ve başta sağlık olmak üzere her alanda hizmet aldıklarını dile getiren Ünüvar, "Ülkemizde 3 milyon 567 bin 130 Suriyeli var. Bunların barınma, eğitim, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün sesini daha da yükseltmesini, 'Türkiye'yi görün' demesini istiyoruz." diye konuştu.
Dünyada mültecileri kabul etmeyen ülkelerin bulunduğunu vurgulayan Ünüvar, "Avrupa Bölge Ofisi Direktöründen, 'Türkiye çok büyük bir risk alıyor, çok büyük bir yükün altında ve dünyanın bunu duyması, destek olması gerekir' ifadesini duymak istiyoruz. Maalesef bunu duyamıyoruz. Sadece sözde de kalmaması gerekiyor. Olay sadece para yardımı değil, Türkiye şu anda hamdolsun kendi kendine yetebilen bir ülke. Hatta dünyada en fazla yardım yapan ikinci ülke, milli gelirine ve nüfusuna göre ise birinci ülke. Türkiye cömert bir ülke. Dünyanın da bunu bilmesi, duyması ve elini taşın altına koyması gerekiyor."
Nedret Emiroğlu da Dünya Sağlık Örgütü'nün, Türkiye'deki sağlık çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. Suriyelilere yönelik çalışmaları da takdirle karşıladıklarını ifade eden Emiroğlu, "Mesajlarınızı bölge direktörüme ileteceğim. Kendileri de çeşitli platformlarda Türkiye'nin yaptıklarını anlatıyor, sesini biraz daha yükseltmesini söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.
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