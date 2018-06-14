"Dünyada sulh isteniyorsa Filistin sorununun çözülmesi lazım"

GÜNAY NUH - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, "Filistin'de barışın olmayışı demek, Ortadoğu'da barışın olmayacağı manasına gelir. Eğer bütün dünyada sulh ve sükun isteniyorsa Filistin sorununun tümüyle çözülmesi lazım." dedi. Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin sorunu nedeniyle İslam dünyasının Ramazan Bayramı'na bir kez daha buruk girdiğini belirterek, bu burukluğun 1948'den beri devam ettiğini söyledi. "Ne yazık ki bu bayramda da İslam dünyası içtenlikli kutlayacağımız bir bayram havasını yakalamış değildir." diyen Atalay, şunları kaydetti: "Filistin sorunu 1948'den bu yana büyüyerek gelen bir sorundur. 1948'de İsrail'in orada kurulmasıyla ne yazık o gün bugün Müslümanların, bütün bayramlarını buruk şekilde yaşamalarına en büyük neden olmuştur. ABD'nin İsrail'e verdiği destek artık açığa çıkmıştır. ABD, açık bir şekilde Neoconların yönetiminde, yönlendirmesinde, etkisinde bir devlete dönüştü. Bu yeni muhafazakarlar diye tabir edilen Neoconlar siyonistlerle yakın bir ilişkisi vardır. Bunlar İsrail'i ne kadar büyütürüz, topraklarını genişletiriz derdine, davasına düştüler."

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu koalisyonun aktörü konumuna geldiğine dikkati çeken Atalay, "Yıllardır bütün ABD'nin başkanları tarafından ertelenen Küdüs'ün İsrail'in başkent olarak tanıması kararı Trump döneminde kabul edildi. ABD, kendi büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Bu da Kudüs'ü başkent olarak tanıma manasındadır." diye konuştu. - "İsrail, hak hukuku aleni şekilde ayaklar altına alıyor" Filistinlilerin kaybedilmiş, işgal edilmiş topraklarına kavuşma anlamında yıllardır başlattıkları geleneğin bu yıl kanlı geçtiğini anımsatan Atalay, İsrail'in artık hak ve hukuk tanımadığını dile getirdi. Filistinlilerce yaşatılan geleneğin İsrail'in zalimce katliamlarına neden olduğuna işaret eden Atalay, "İsrail'in, Filistin'in hak ve hukukunu artık çok aleni şekilde ayaklar altına aldığını düşündüğümüzde bu ülkenin önlenemez yayılmacılığının, bu döneme, bu asra, bu çağa damga vuracağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. - "Müslümanlar çaresiz değiller" Atalay, Türkiye'nin önderliğinde dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatının Filistin sorunu için İstanbul'da iki kez olağanüstü toplandığını söyledi.