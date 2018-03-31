"Dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sı Türkiye'de yapılıyor"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Son 4-5 yıl içerisinde dünyada en büyük 10 projeyi tespit etmişler, 6'sı Türkiye'de yapılıyor. Bu Türkiye'nin büyüdüğünün alameti değil mi? Ne olur bu ülkenin insanlarına güvenin." dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Derslik Kompleksi'nin temel atma töreninde konuşan Özhaseki, Kayserili hayırseverlerin birçok konuda hayır yaptığını, en önemlilerinin ise eğitim alanında olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, Erciyes Üniversitesinde birkaç bina hariç tamamının hayırseverler tarafından yapıldığını aktararak, "Allah Kayserili hemşehrilerimizden razı olsun. Hepsi bir hayır işi olduğunda koşa koşa geliyorlar. Adeta hayır işlerinde yarışıyorlar. Helal kazançlarını, helal işlerde harcıyorlar. Bugün kanserli çocukların tedavisi için temelini atacağımız hastaneyi de yine hayırseverlerimizin katkılarıyla yapacağız. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Son birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin başından geçen hadiselerin cumhuriyet tarihi boyunca geçmediğine dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti: