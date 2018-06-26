"Dünyayı ilgilendiren bir seçimdi"

GÜNAY NUH - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Türkiye'de başlayıp bütün dünya tarafından izlenen bir seçimdi. Cumhurbaşkanımızı tebrik eden ülkelere baktığınızda da seçimin hangi anlam dünyasına tekabül ettiğini rahatlıkla tahmin edebilirsiniz." dedi.
Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin gerek İslam dünyası, gerekse dünya devletleri arasındaki yeri itibarıyla ilgi ile takip edildiğini bildirdi.
Türkiye'nin artık Ortadoğu'da rol üstlendiğini, oyun kurduğunu anlatan Atalay, son 3-5 yıl içinde gösterdiği çabaya, çizdiği stratejiye ve uyguladığı taktiklere bakıldığında seçimin çok önemli olduğunu, bu nedenle Türkiye'nin bütün dünya tarafından ilgiyle takip edildiğini vurguladı.
Özellikle de İslam dünyası açısından 24 Haziran'ın önem arz ettiğine değinen Atalay, "Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Gazze, Kudüs çıkışları, BM nezdinde ortaya koyduğu çabalar, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanımlaması anlamına gelen Trump'ın ilgili kararı, sonrasında İslam dünyası ve dünyada oluşan tepkinin öncülüğünü Türkiye'nin yapmış olması bu seçimlerin bu nedenle ilgiyle izlenmeyi hak ettiğini gösteriyor." diye konuştu.
Atalay, 24 Haziran seçimlerin Afganistan'dan Mali'ye, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Ortadoğu'ya, Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada çok yakından takip edildiğini bildiklerini aktardı.
24 Haziran seçimlerinin sadece Türkiye ile başlayıp Türkiye ile biten bir seçim olmadığına işaret eden Atalay, şöyle devam etti:
"Türkiye'de başlayıp bütün dünya tarafından izlenen bir seçimdi. İlk arayıp Cumhurbaşkanımızı tebrik eden ülkelere baktığınızda da seçimin hangi anlam dünyasına tekabül ettiğini rahatlıkla tahmin edebilirsiniz. Eminim ilk tebrik edenler bu seçimde sonucuna en çok sevinen ülkelerdir. Bütün mazlum coğrafyanın Türkiye'de olan bitenden haberdar olduğunu, yakından ilgilendiğini, hatta bizden daha fazla onları da ilgilendirdiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor."
Türkiye'nin 2013'lerin başında çağın en büyük itirazında bulunduğunu anlatan Atalay, "Dünya Beşten Büyük" sözünün 1. ve 2. Dünya Savaşı galiplerine yapılan büyük bir itiraz olduğuna işaret etti.
Atalay, "15 Temmuz hain darbe girişimi ile fiilen devlet yok edilmek istendi. O badire bir gecede atlatılmış ama bunu yaptıranlar bir sonraki parametre olarak 24 Haziranı seçmişlerdi." dedi.
Seçim sonucunun istikrarın devamına yönelik olduğunu, halkın ilk başkanını da bu şekilde seçtiğini vurgulayan Atalay, "AK Parti'nin 2002'de yürüdüğü yola bakıldığında bir barış harekatı, bir kalkınma, bir adalet bir özgürlük hareketi olduğunu rahatlıkla görebiliriz. AK Parti üç 'Y'yi ortadan kaldırmak üzere yola çıkmıştı. Yasaklar ortadan kalktı. Bu yasak kapsamında üç 'D' yasağı vardı. Bunun hassaten altığını çiziyorum. Birincisi dindi. Din üzerinde yasaklar vardı. Özellikle İslam dini üzerinde yasaklar vardı. Gayrımüslimler de bu yasakta paylarına düşeni almıştı. AK Parti gayrimüslimlerin vakıf mallarının iade kanunu çıkarmıştı. Dil üzerinde yasaklar vardı. Kürtlerin dili yasaktı ve Kemalist ideolojiye aykırı düşünceler yasaktı. Bu üç alanda da insanları özgürleştiren bir harekettir AK Parti." değerlendirmesini yaptı.
- "AA aktif bir rol ifa ediyor"
Anadolu Ajansı'na (AA) yönelik eleştirilere de değinen Atalay, "AA bu iletişim çağında ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin tezlerini yurt dışında birçok dilde aynı anda aktararak dünya kamuoyunda Türkiye'nin gündem oluşturmasında nasıl katkıda bulunduğunu yakından takip edenlerden, bilenlerden birisi benim. AA kendi tarihinde hiçbir zaman oynamadığı kadar aktif bir rol ifa ediyor şu anda. Kendi iç gündemimizden bağımsız bir durumdur bu. Milli bir durumdur. Ben AA'nın özellikle yurt dışındaki başarısını yakından bilen birisi olarak söylüyorum. Bu seçimde de dünya kamuoyu doğru bilgilendirilmesi notasında en sağlıklı, en rasyonel, en sahici çabayı ortaya koyan bir kurumdur Anadolu Ajansı." diye konuştu.
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