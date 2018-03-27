Düzce-Bolu kardeşlik köprüsü

AK Parti Düzce İl Başkanlığı, tarihe imza düşerek ilk defa farklı bir ilin yönetim kurulu toplantısına katılarak yönetimlerin kaynaşmasını sağladı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve yönetim kurulu üyeleri, kardeşlik köprüsü adı altında çevre illerin yönetim kurulu toplantılarına katılarak iki il arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak için ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu ziyaretlerin ilkini AK Parti Bolu il başkanlığına yapan Düzce heyeti, sıcak ve samimi bir ortamda karşılandı. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve yönetim kurulu üyeleri tarafından il başkanlığı önünde karşılanan AK Parti Düzce heyeti ardından toplantı salonuna geçti.

Toplantı salonunda ilk olarak konuşan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Düzce ve Bolu tarihinde belki de bir ilk gerçekleşiyor. Kelimelerin eksik kaldığı bir gece yaşıyoruz. Bu ziyaretten dolayı tüm AK Parti Düzce yönetimine teşekkür ediyorum. Rahmetli Aliyev şöyle demişti: iki ayrı devlet, bir millet demişti. Düzce ile Bolu da bu konumdadır. Kongre süreci gerçekleştirdik. Normal şartlarda bizim kongremiz sizden 3 saat önce olacaktı. Kongremiz iptal olduğunda Düzce’den aramayan kalmadı. Allah sizlerden razı olsun. Sonrasında tekrardan şahsımın tekrar il başkanlığı olmamıza karar verildi” dedi.

Bu ziyaretin Türkiye’ye örnek olacağını kaydeden Doğanay, “Bazı düşünceler farklı hareketlerin doğmasına neden oluyor. İnşallah bu hareket çevre illere yansır. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Nifak sokmak isteyenlere de mahal vermesin. Tüm dünyanın AK Partimizi ve Genel Başkanımızı devirmek için birlik olduğu bir dönemde bize önemli işler düşüyor. Bizler Cumhurbaşkanımıza yük veren değil yük alan teşkilatlar olmalıyız. Güçlü bir Bolu ve Düzce’ye ihtiyaç vardır. Faruk Bey, bizim de bakanımızdır. Düzce’den bir Bakan çıkması en az sizler kadar bizleri de sevindirmiştir. Bir ve beraber hareket edebilen bir teşkilat yapısı içinde yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.