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Düzce'de, CHP ve İYİ Parti yönetimleri istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

 DÜZCE’de CHP ve İYİ Parti’nin Düzce İl Teşkilatları 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde partilerinden istifa etti.

Düzce'de, CHP ve İYİ Parti yönetimleri istifa etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de CHP ve İYİ Parti’nin Düzce İl Teşkilatları 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde partilerinden istifa etti.
İYİ Parti’den istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri adına açıklama yapan Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Çiçek, "Bizler İYİ Parti Düzce İl Teşkilatı kurucu üyeleri olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yolu olarak gördüğümüz İYİ Partimiz, parti programımızdaki ilkelerimiz olan, açık, dürüst, hesap verebilir olmak, çoğulcu katılımcı, kapsayıcı pozitif siyaset yapmak, eleştiriye açık ve özgür düşünceli olmak, siyaseti değerler üzerinden üretmek ve yapmak farklılıklara saygılı olmak ilkelerini yerine getirebilmek için yaptığımız çabaların boşuna olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu bağlamda Teşkilatımızın kurucu İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Ercan Katırcıoğlu’nun bugüne kadar yürüttüğü siyasetin, geliştirdiği söylemlerin, veremeyeceği hesapların sonunun gelmeyeceğini, Düzcemize hizmet etme kapasitesinin yetersiz olduğunu düşündüğümüzden dolayı Düzce İYİ Parti Yönetim Kurulu’nda bulunan görevlerimizden istifa ediyoruz" dedi.
Diğer yandan CHP İl Yönetimi, istifalara yönelik açıklama yapmayacaklarını belirtti. CHP ve İYİ Parti İl Yönetimleri düşerken, yeni yönetimlerin parti genel merkezleri tarafından atanması bekleniyor.

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