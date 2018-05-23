HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Düzce'de, CHP ve İYİ Parti yönetimleri istifa etti(2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI İYİ Parti Düzce İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada İl Yönetim Kurulu kurucularından 6 ismin istifa ettiği, yedek yönetim kurulu üyelerinden istifa eden kişilerin yerine atama yapılacağı bildirildi.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI
İYİ Parti Düzce İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada İl Yönetim Kurulu kurucularından 6 ismin istifa ettiği, yedek yönetim kurulu üyelerinden istifa eden kişilerin yerine atama yapılacağı bildirildi.
İYİ Parti İl Başkanı Niyazi Bakan yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulunun görevine devam ettiğini ifade ederek “Partimizde bizimle yola çıktıktan sonra fikirsel ve kişisel olarak bizimle uyuşmayan 6 kişi yönetimden ayrılmıştır. Bunun dışında il yönetim kurulu üyeleri görevlerine aynı şekilde devam ediyor. İstifa eden isimlerin yerlerine yedek yönetim kurulu üyelerinin atanması ile birlikte seçim çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz” dedi.
Partinin Düzce İl teşkilatında kurucu yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Aslı Atik, Cemil Acar, Melahat Acar, Banu Tuna, Ertuğrul Çiçek ve Murat Öztürk’ün istifa ettiği bildirildi.

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldıEren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı
İYİ Parti İzmir adayı Mehmet Tezkan: Sosyal demokrat biriyimİYİ Parti İzmir adayı Mehmet Tezkan: Sosyal demokrat biriyim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Dubai'ye bir de şimdi bakın

Dubai'ye bir de şimdi bakın

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Bülent Tezcan'dan Eren Erdem'e yanıt

Bülent Tezcan'dan Eren Erdem'e yanıt

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yi ziyaret etti

Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yi ziyaret etti

Mahir Ünal: 146 büyük proje açıklayacağız

Mahir Ünal: 146 büyük proje açıklayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.