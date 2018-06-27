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Düzce'de İl Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 23:05 | Son Güncelleme

İL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin 2, MHP’nin 1 milletvekili çıkardığı 24 Haziran seçimlerinin ardından sonuçlara itirazlarının sebebini açıkladı.

İL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin 2, MHP’nin 1 milletvekili çıkardığı 24 Haziran seçimlerinin ardından sonuçlara itirazlarının sebebini açıkladı. Keskin milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadıklarını belirterek, "Milletimizin verdiği karar bizim başımızın üzerinedir. Onun içinde birkaç gündür seçim sonuçları ile alakalı Düzce'de bir itiraz süreci başladı. Biz 24 Haziran gecesi genel merkezimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda genel merkezimizin tavsiyesi sonucunda biliyorsunuz ilçe seçim kuruluna partimiz ve diğer partiler adına da yani bu sadece bizim partimiz adına yapılan bir itiraz değildir. Buradan özellikle bunu söylemek istiyorum. Genel merkezimizin 4 bin 744 civarındaki çok ciddi bir oranda geçersiz oyun olması ve bu 4 bin 744 civarındaki oyun da millet iradesini ifade ettiğini düşünecek olursak çünkü tek tek oy topluyoruz, millet iradesinin sandığa yansıdığını özellikle ifade ediyoruz, hukuk devletinde yaşıyoruz. Demokratik bir hukuk devletinde herkesin olduğu gibi biz bütün vatandaşlarımızın iradesinin sandığa yansımasını istediğimiz için genel merkezimizin de tavsiyeleri noktasında, İlçe Seçim Kurulu'na AK Parti İl Başkanlığı olarak itiraz dilekçemizi verdik" dedi.

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Düzce'de İl Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor (2)Düzce'de İl Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor (2)
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